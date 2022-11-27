國足教頭李鐵被查 禍起3000萬年薪？ 疑被老東家舉報

李鐵被查，恐引發足壇一波反腐風暴。（取材自北京日報）

連日來盛傳「國足原主教練李鐵被帶走調查」，湖北省紀委監委網站昨天證實，李鐵因涉嫌嚴重違法，正接受監察調查。這位國足史上最年輕的本土主帥，成為國足首位被調查的主教練。消息一出，迅速衝上熱搜。有報導稱，李鐵是11月初參加培訓活動時被帶走，傳舉報他的老東家武漢 卓爾，疑3000萬年薪惹禍。

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李鐵1977年出生於遼寧省瀋陽市，2001年入選國家隊，曾出國留洋，並曾助中國隊圓了世界盃 之夢，在2002年代表國足參加韓日世界盃，這也是中國隊迄今唯一出現在世界盃的舞台上。

文匯報報導，退役後，李鐵選擇執教，曾師從里皮等洋帥。2017年10月入主武漢卓爾（現為武漢長江隊），2019賽季，他率隊獲得中超第六名。里皮辭職後，李鐵於2020年1月接掌國足帥印。

李鐵執教履歷 中國新聞組整理

有媒體援引官方消息稱，李鐵最近一次公開亮相是11月2日下午，在瀋陽體院參加「運動訓練學院『名人名家大講堂』之李鐵公開訓練課」，活動結束後與現場學生們合影留念後被帶走。也有消息稱，11月8日李鐵前往大連參加中國足協職業級教練員培訓班後被帶走調查。

上觀新聞報導，李鐵被突然帶走，有消息說是因為他的老東家武漢卓爾舉報了。2017年11月16日，中甲武漢卓爾俱樂部任命俱樂部總經理兼體育總監李鐵擔任主教練。2018年，李鐵率領武漢卓爾衝超成功，2020年1月出任國足主教練，李鐵的年薪達到人民幣3000萬元（約418.72萬美元）。

李鐵長期兼任武漢卓爾的總經理兼體育總監一事被媒體曝光後，他辭去武漢卓爾所有職務，但依然插手俱樂部管理事宜。而這一年，武漢卓爾的成績相當糟糕，險些降級。但李鐵認為3000萬的年薪是自己應得的，於是向對方討薪，雙方關係徹底破裂。而他在個人微博 上發布帶有廣告性質的內容，也被指「違規帶貨」。