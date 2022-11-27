疫下嚴控層層加碼 難進北京 貨車司機不敢接單

目前多地已將市縣域間交通卡口撤除，保障蔬菜產銷流通。（取材自澎湃新聞）

疫情 封控致物流不通暢，多省蔬菜 滯銷，有人責怪是物流出了問題。多位貨車司機喊冤說，疫情下運菜、運貨物，各地層層加碼，常讓貨車司機們等到「天荒地老」仍無法成功送達，以致他們不敢接單；而疫情嚴格封控讓他們連內急也不敢下車上廁所，吃喝拉撒睡全在司機位，「出車如坐監」。中央則重申五個「嚴禁」，全力解決部分地區「一刀切」限制貨車通行。

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文匯報報導，山東大貨車司機王偉（化名）說，「我有24小時核酸檢測陰性證明，我也在現場做了快速抗原測試，但檢查站只認北京 『健康寶』，根本進不了城。」「看着菜農的蔬菜毀在地裏我們一樣很心疼，但不是貨車不拉菜，是我們沒法拉菜！」王偉五年來只跑北京線，專門運送蔬菜。經歷了一次次「健康寶」「彈窗」限行，無法進京之後，他唯有放棄北京市場。

和王偉一起跑北京專線的「卡友」們有一個微信群，原來有40多人，現在有一半不跑北京了，也有人把貨車變賣了。

「往北京的運費水漲船高，但也有價無市，我們都不敢接單。」山東大貨車司機劉星（化名）9月初就不跑北京。僅這一條就擋住了八成的大貨車司機。

「昨天晚上光是下高速口就下了五個小時。」河南司機王師傅幹了近20年貨運，今年是他覺得最難的一年，上個月在家閒了一整月，這一個月才跑了兩趟。今年初鄭州疫情嚴重，只要行程碼顯示去過鄭州就不讓下高速，他就在服務區呆了一周。服務區的店都不營業，「就在車上啃饅頭、吃即食麵、喝礦泉水。」

報導說，「誰知道上了高速，我卻走投無路，一眼望去那汽車排隊就是一個堵，前進不能，後退也痛苦」這首高速版本的《新鴛鴦蝴蝶夢》是疫情之下貨車司機的日常寫照，在漫無邊際的等待過程中，他們鮮少能有機會下車，「吃喝拉撒睡都得在車裏，跟坐監獄一樣。」

「十個車，有八個都是夫妻車，因為現在啥都漲價，再加上疫情訂單少，跑貨車基本上不掙啥錢了」。而且有很多廠子都規定不讓司機下車，「你就算是內急，也不能下車去上廁所。」42歲的貨車司機胡師傅表示，有一次妻子偷偷下車上廁所，結果被廠裏人狠狠訓了一頓，說她「違反防疫要求。」

另據北京晚報報導，針對近期部分地區出現限制貨車通行等問題，交通運輸部要求做到「五個嚴禁」：嚴禁擅自關停關閉交通物流基礎設施和限制運輸服務；嚴禁「一刀切」限制封閉區域末端物流配送；嚴禁實施「靜默」或封控管理的城市一律限制貨車進出；嚴禁以等待核酸檢測結果為由限制貨車通行；嚴禁以車籍地、戶籍地為依據限制貨車通行，對有涉疫地區行程的貨車司機，落實「即採即走即追」+閉環管理要求，保障通行順暢。