20萬人黃碼 檢測公司「剛好」成立 雲南國企疑自肥

圖為雲南地區核酸檢測示意圖。（中新社）

中國多地疫情升溫，雲南曲靖20萬人被賦黃碼，要5天5檢陰性才能轉碼，此前當地一家新核酸檢測 公司「剛剛好」成立，媒體形容「核酸企業的好日子還在繼續」，繼續肥了檢測企業？

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紅陽財經報導，14日曲靖盤古醫學 檢驗實驗室有限責任公司成立，註冊資本人民幣1000萬元，並指此輪曲靖20萬人被賦黃碼，與曲靖盤古醫學檢驗實驗室成立時間「剛剛好」。

報導形容「20萬人黃碼背後的大生意，核酸企業的好日子還在繼續」，指曲靖20萬人被賦予黃碼，當局並未解釋賦黃碼的標準，「顯然，你只能認為這樣隨意賦黃碼，既是一種權力濫用的行為表現，也是極不負責任的行為表現。」

報導並指出，「如果不是權力濫用，那就是一個經濟帳」。以20萬人每人5天5檢，以每人混檢5元計算，5天合計500萬元。曲靖市常住人口617萬人，即使每人每年只檢1次，合計也高達3085萬元。「當然，你應該乘10，或者50，那是3億，或者15億。」

網友們對核酸檢測的成本議論紛紛，有人認為成本不足0.5元，也有專家認為單人成本不低於5.8元。

報導追查曲靖盤古醫學檢驗實驗室的背景，指該公司法定代表人彭紀華，並未持有股份，彭紀華同時是昆明盤谷醫學檢驗實驗室有限公司法定代表人。昆明盤谷醫學檢驗實驗室大股東為雲南梅里華圖醫療產業投資有限公司。

雲南梅里華圖的法定代表人為時春梅，也是該公司的大股東及最終受益人，持股60%。另一最終受益人為鞏振立，持股40%，鞏振立是國藥 集團雲南醫療器械有限公司總經理，而時春梅也擔任國藥集團雲南醫療器械的副董事長。國藥集團雲南醫療器械有限公司是國有控股，報導質疑：「國有企業高管能出資成立公司嗎」。

曲靖市新冠肺炎疫情防控工作指揮部回應，「曲靖20萬人賦黃碼」與「曲靖盤谷醫學檢驗實驗室有限責任公司註冊成立」無任何關聯。