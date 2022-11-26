我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

吳亦凡服完刑回加拿大 恐被化學閹割 性成癮者親吐體驗

中國國足前主教練李鐵「涉嚴重違法」遭調查

13年後驅逐出境… 吳亦凡回加拿大 恐被化學閹割

中國新聞組／北京26日電
藝人吳亦凡被控強姦、聚眾淫亂的案件，北京朝陽法院25日一審公開宣判。(取材自微博)
藝人吳亦凡被控強姦、聚眾淫亂的案件，北京朝陽法院25日一審公開宣判。(取材自微博)

藝人吳亦凡被控強姦案件25日一審被判刑13年，附加驅逐出境。港媒報導，有加拿大戶籍的他，如果被驅逐回加拿大，可能再被起訴，或會受加國針對性罪犯的「化學閹割」之刑，會在犯人體內注射減少男性賀爾蒙的藥物，達到抑制性欲功效。曾有來自哈薩克的性罪犯，在節目中談及被化學閹割的痛苦。

香港01「開罐」報導，根據加拿大法律，當地未為性犯罪的追溯期設限，即代表無論罪案發生多久，只要有受害者向警方報案，若罪成仍要接受加國法律刑責，性罪犯或會受「化學閹割」之刑。「化學閹割」並非真的除去生殖器官，而是在犯人體內注射減少男性賀爾蒙的藥物，達到抑制性欲功效。

「化學閹割」可能會引視覺及記憶力衰退的副作用，但不會真的絶育。按加拿大法律，法官無實質權力可以判處性罪犯「閹割」，有關當局需要跟罪犯做精神鑑定，有專家判定才可執行。

早前也有來自哈薩克的性罪犯分享被化學閹割的痛苦。哈薩克在2016年通過「化學閹割法案」，並自2018年起正式實施，對犯兒童性罪行的犯人須接受化學閹割。一般每三個月打一針，出獄後仍要繼續打。藥效會令犯人無法再有生理反應及性衝動。不過有關刑罰，卻被受刑人批評太痛苦，有性罪犯表示，「我需要性生活，我承認我有罪，但我想活得更久，我還有家人和孩子。」更有人指打針「疼痛難忍」。

美國「紐約雜誌」訪問過一位因為性上癮，每天都想瘋狂召妓的男子。他主動接受化學閹割，更分享自己打針的過程和之後的身體狀況，表示打針真的好痛，幾個月之後，自己連走入脫衣舞夜總會，身體都不會有感覺，直言「我從沒想過這樣」，但腦中仍不時會出現欲念。

吳亦凡於去年8月16日被正式拘捕，由於他擁有加拿大國籍，在哪怕在中國已經服刑，之後回到加拿大，亦有可能面對加方的起訴。

加拿大 哈薩克 吳亦凡

上一則

封控阻救災? 消防車遠程噴水… 烏魯木齊高樓火災10死

下一則

「危害中國稅收主權」 吳亦凡偷逃稅被罰6億人民幣

延伸閱讀

吳亦凡服完刑回加拿大 恐被化學閹割 性成癮者親吐體驗

吳亦凡服完刑回加拿大 恐被化學閹割 性成癮者親吐體驗
世界晚報／救火防疫誰在先 烏魯木齊大火人命誰負責？

世界晚報／救火防疫誰在先 烏魯木齊大火人命誰負責？
吳亦凡性侵、逃漏稅遭判重刑 竟是媽媽「大義滅親」？

吳亦凡性侵、逃漏稅遭判重刑 竟是媽媽「大義滅親」？
吳亦凡強姦罪等共判13年 都美竹激動發聲：終於等到了

吳亦凡強姦罪等共判13年 都美竹激動發聲：終於等到了

熱門新聞

泰國總理帕拉育夫婦為彭麗媛慶祝60歲生日，彭麗媛切下蛋糕，習近平（右）微笑拍手祝賀。（通視截圖）

彭麗媛60大壽切蛋糕 習近平微笑拍手祝賀

2022-11-20 20:49
鄭州富士康廠區昨天深夜爆發大規模新進勞工抗爭，與警方數度激烈衝突，迄今未平息。美聯社

鄭州富士康抗爭入夜再起 萬人與武警緊張對峙

2022-11-23 11:22
中國一名20歲網美「仙氣樂蘊」傳出遭人尾隨進公廁，被對方拿磚頭毆打長達20分鐘。（取材自微博）

20歲網美公廁遭磚頭攻擊 臉骨折「眼、舌差點被扯下」

2022-11-21 20:39
習近平（左）三連任中共總書記後的峰會外交從14日語美國總統拜登（右）會談開始。路透

短評：總結習近平「峰會外交」 包括會晤張忠謀？

2022-11-18 10:28
徐某（左圖）被暴打後的臉部腫脹（右圖），有毀容之虞。（取材自澎湃新聞）

磚打掉牙、眼被挖…網美遇襲快毀容 警卻鑑定「輕傷」

2022-11-21 08:00
廣州2名未戴口罩的女子遭多名男子反綁手腳後下跪或倒地，相關影片昨天在網上熱傳。圖為youtube影片截圖

廣州2女子雙手反綁跪地 警方：防疫衝突已達諒解

2022-11-18 12:10

超人氣

更多 >
吳亦凡服完刑回加拿大 恐被化學閹割 性成癮者親吐體驗

吳亦凡服完刑回加拿大 恐被化學閹割 性成癮者親吐體驗
首位華人…湯唯寫歷史 「分手的決心」奪南韓青龍影后

首位華人…湯唯寫歷史 「分手的決心」奪南韓青龍影后
肯爺宣布2024選總統 已邀川普當副手 「他措手不及」

肯爺宣布2024選總統 已邀川普當副手 「他措手不及」
影／饒舌歌手肯爺說要選2024總統 遭川普當面大罵

影／饒舌歌手肯爺說要選2024總統 遭川普當面大罵
想錢多事少？來這些國家工作就對了

想錢多事少？來這些國家工作就對了