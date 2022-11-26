封控阻救災? 消防車遠程噴水… 烏魯木齊高樓火災10死

新疆烏魯木齊一棟高層住宅樓24日發生火災造成10死9傷，花近三小時才撲滅。(取材自鳳凰網)

新疆 首府烏魯木齊一棟高層住宅樓24日發生火災造成10死9傷，由於花近三小時才撲滅，有當地民眾爆料稱，是因事發小區長期封控，導致大量私家車阻塞消防通道，使消防車無法及時進入救火造成。烏魯木齊官方今天凌晨表示確曾移動大量私家車，將調查追責。前環球時報總編輯胡錫進則稱事發小區封控109天，已超過身心承受限度，人們自然以此遷怒防控，應加快低風險區解封。

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火警發生在天山區吉祥苑小區，官媒報導稱，火勢於24日晚7時49分許由15樓蔓延至17樓， 煙氣擴散至21層，晚10時35分許撲滅，費時2小時46分鐘。由於烏魯木齊自8月10日大部分地區因疫情 封控，火災撲滅耗時久，引發社交媒體上許多民眾質疑封控阻礙救援；另有多段視頻顯示，消防車無法靠近火場只能遠程噴水，當地車輛因封控久停致打火打不著，工作人員緊急破拆圍欄和路障。

新疆烏魯木齊一棟高層住宅樓24日發生火災造成10死9傷，花近三小時才撲滅。(取材自微博)

烏魯木齊高層建築火災消息在微博 引發廣泛關注及憤怒。截止26日，與這起火災有關的話題在網上閱覽已超10億次。BBC報導，不少網民要求當局公開事故真相；有網民要求徹底調查防火通道是否暢通，並說「代價太沉重了」、「每一場悲劇都比Omicron還糟糕」。

由於傳言不斷，烏魯木齊市今天凌晨召開新聞發布會，消防救援支隊長李文勝表示，此次火災具火災荷載大、蔓延速度快、被困人員多、疏散搜救難等特點。事發小區進出道狹窄且停車位較少，道路兩側停放大量私家車。大型消防車難以進入小區實施作業，救援人員同時對樓前私家車移位，拆除日常設立的地樁，全面打開建築南北側火災撲救作業面。

經現場勘察，初步確定火災原因為家庭臥室插線板著火引發，具體原因還在調查。李文勝說，著火小區道路狹窄，私家車停放混亂，影響消防車快速到場處置是主要原因之一。

烏魯木齊市長在會上對此事件向全市人民表示歉意，表示已經成立聯合調查組，將依法依規嚴肅追責，絕不姑息。

對此，胡錫進昨天兩度發微博稱，烏魯木齊已封控109天，超過人們身心能夠承受的限度，公眾自然會遷怒防控。但他認為接下來最重要的是烏市應加快低風險社區的解封，以免形成更大的輿情海嘯。