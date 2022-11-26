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中國國足前主教練李鐵「涉嚴重違法」遭調查

「危害中國稅收主權」 吳亦凡偷逃稅被罰6億人民幣

中國新聞組／北京26日電
吳亦凡涉嫌偷逃稅，被追繳並罰6億人民幣。（取材自Instagram)
吳亦凡涉嫌偷逃稅，被追繳並罰6億人民幣。（取材自Instagram)

在中國發展的加拿大籍藝人吳亦凡25日除了因強姦等罪被判13年有期徒刑，稅務機關還追繳其稅款、罰款等共計人民幣6億元(約8392萬美元)，指他偷稅手法比一般更隱蔽，「嚴重危害中國稅收主權」。

中央社報導，中國國家稅務總局北京市稅務局25日在官網發布吳亦凡偷逃稅案的答記者問，內容指吳亦凡在2019年至2020年期間，採取虛構業務轉換收入性質虛假申報、通過境內外多個關聯企業隱匿個人收入等方式偷逃稅款0.95億元，其他少繳稅款0.84億元。

北京市稅務局第二稽查局相關負責人表示，對吳亦凡虛構業務轉換收入性質虛假申報偷稅部分，依法處4倍罰款（計3.45億元）。對其隱匿個人收入偷稅部分，由於情節更加惡劣，依法予以從重處罰，頂格處5倍罰款（0.42億元）。

追繳吳亦凡的稅款、加收滯納金及罰款，共計6億元。

相關負責人還說，吳亦凡偷稅行為的一個特點是利用境外企業隱瞞個人收入、轉換收入性質。

調查發現，吳亦凡在中國境內從事演藝活動時，利用其外籍身分，將境內個人收入包裝成境外企業收入，以此隱匿他應在中國繳稅的事實，或轉換收入性質進行虛假申報，企圖逃避中國稅收監管。與已公布的其他偷逃稅案件相比，吳亦凡案件的偷稅手法更加隱蔽，並嚴重危害到中國稅收主權。 

日前，北京市稅務局第二稽查局已依法向吳亦凡送達稅務行政處理處罰決定書。

吳亦凡 北京 加拿大

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