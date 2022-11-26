涉強姦、聚眾淫亂… 吳亦凡被判13年 附加驅逐出境

吳亦凡犯強姦、聚眾淫亂罪，一審被判13年，附加驅逐出境。(取材自中華網)

加拿大 籍藝人吳亦凡 涉強姦、聚眾淫亂案昨天一審宣判，吳因強姦三名醉酒女性等，數罪並罰，判有期徒刑13年，附加驅逐出境。吳亦凡據稱已當庭表示上訴。分析指一審量刑屬從重處罰，吳需先在中國服刑後再被驅逐。官媒隨即評論吳「心存僥倖，必將換來慘痛代價」。受害人網紅都美竹則發文稱，「終於等到了」。

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北京 市朝陽區人民法院25日通報指出，吳亦凡於2020年11月至12月間，在其住所先後趁三名女性醉酒後不知反抗或不能反抗之機，強行與之發生性關係；2018年7月1日，吳亦凡在其住所夥同他人組織另外兩名女性酒後進行淫亂活動。吳亦凡的行為已構成強姦罪、聚眾淫亂罪，應依法並罰。

都美竹發文「終於等到了」。(取材自微博)

法院對吳亦凡以強姦罪被判處有期徒刑11年6個月，附加驅逐出境；以聚眾淫亂罪判處有期徒刑一年十個月，數罪並罰，決定執行有期徒刑13年，附加驅逐出境。通報還稱，當日有加拿大駐華大使館官員旁聽了宣判。

文匯報引述法律專家表示，吳亦凡最終獲刑13年，其作為明星或特殊的主體對社會引發的負面影響，「是其中必須要考慮的一個因素」。知名刑法專家謝通祥指出，「法院對吳亦凡強姦罪判決是從重判決，從相關證據來看受害人中有未成年人」。他認為，量刑適當，罪罰相當。

基於吳亦凡外國人的身分，吳亦凡需在中國服刑完畢，再被驅逐出境。今年32歲的吳亦凡，若服滿刑期出獄將已45歲。北京市盈科律師事務所袁椿暉律師表示，根據出境入境管理法，被驅逐出境的外國人，自被驅逐出境之日起十年內不准入境。

一審判決剛公布沒多久，官媒中新社隨即發文評論批判，吳亦凡「星途過於順遂的他，在粉絲的控評、資本的吹捧下迷失自我，喪失道德底線，自認有資源、有流量、有人脈，以致接連觸犯法律」，這次判決彰顯了司法的公平正義。吳亦凡從「頂流」到階下囚，也是對影視圈的警惕，藝人應學藝先學德，做戲先做人。

官媒新華社評論指出，明星光環不是「護身符」，任何人都沒有凌駕於法律之上的特權。

對於吳亦凡的判決，去年爆料吳亦凡「酒桌選妃」、「性侵未成年」的網紅都美竹也發文「終於等到了」、「感謝中國的法制，不會放過任何一個罪犯，即使他是大明星」。