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都曾任央企高管 2中國工程院院士收賄 前後腳被查

中國新聞組／北京25日電
王安。(取材自南方都市報)
王安。(取材自南方都市報)

石油、煤炭、能源系統是中國過去幾年反腐的重點領域之一，曾為央企高管的兩名中國工程院院士前後腳被查，引起業界和學界震動。日前中國工程院的專題警示教育片中，就詳述了這兩名原院士曹耀峰、王安成觸碰紀律紅線、法律底線的經歷和教訓。

南方都市報報導，69歲的曹耀峰，是中國超深高酸氣藏大規模安全環保開發的主要開拓者之一，2013年當選中國工程院院士，曾任中國石油化工集團有限公司黨組成員、副總經理，退休7年後，於2021年9月被查，今年1月被開除黨籍，他被查出濫用職權，大肆收錢斂財，為他人非法牟利。

64歲的王安，是現代煤礦採礦工程專家，2009年當選中國工程院院士，曾任中國中煤能源集團有限公司總經理、董事長，中國國際工程咨詢有限公司黨委書記、董事長等職， 2021年10月29日被查。

據公開簡歷，曹耀峰，1953年12月出生，陜西渭南人。曹耀峰在石油天然氣行業工作40餘年，16歲就到勝利油田當工人，從基層一步步幹到勝利油田有限公司總經理，勝利石油管理局局長，中國石化勝利油田有限公司董事長等職。2021年9月1日，已退休7年的曹耀峰被查。

據報導，曹耀峰被查後，又因一下屬受審，爆出為升職向他行賄的內幕。曾任中石化石油工程技術服務股份有限公司副總會計師的宋道強，為了從勝利石油管理局財務資產部門調任中石化油服公司，2013年底向時任中石化集團公司黨組成員、副總經理曹耀峰行賄現金45萬元人民幣（約6.2萬美元）。法庭上，宋道強認罪認罰。中央紀委國家監委官網發布處分通報稱，曹耀峰構成職務違法並涉嫌受賄犯罪，被開除黨籍處分，按規定取消其享受的待遇。

報導指出，公開資料顯示，王安，1958年9月出生，內蒙古涼城人。王安在能源、煤炭系統輾轉任職多地、多崗位，任職前後長達33年，他從基層員工一路升任神華集團有限責任公司副總經理，2008年9月調任中國中煤能源集團公司董事、總經理、黨委副書記，後升任董事長。

王安長期從事煤炭開發領域的技術研究和工程管理，於2009年當選中國工程院院士。2015年9月，王安調任中國國際工程咨詢公司黨組書記、總經理，2017年12月任公司董事長。

2021年10月，在中國國際工程諮詢有限公司任職6年的王安被免去公司黨委書記、董事長、董事職務。免職沒幾天，10月29日，中央紀委國家監委駐國資委紀檢監察組、天津市紀委監委消息：中國國際工程諮詢有限公司原黨委書記、董事長王安涉嫌嚴重違紀違法，目前正在接受紀律審查和監察調查。

曹耀峰。(取材自南方都市報)
曹耀峰。(取材自南方都市報)

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