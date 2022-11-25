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北京女踩到櫻桃摔成傷殘 超市判賠16萬

中國新聞組／北京25日電
張小姐逛超市時，踩到地上一顆櫻桃滑倒。（取材自微博）
張小姐逛超市時，踩到地上一顆櫻桃滑倒。（取材自微博）

2018年7月，北京一名張姓女子逛超市時，踩到地上的一顆櫻桃滑倒，右膝直接著地，癱坐不起。超市員工撥打急救電話，把張女士送到醫院，經診斷，張女士右髕骨骨折，超市交了2萬元（人民幣，下同，約2794美元）的醫藥費。

來源：YuTube

北京廣播電視台報導，經傷殘鑑定，結果為傷殘十級。張女士告上法院，要求超市賠償治療費、護理費、誤工費等50餘萬元。

張女士認為，超市有責任保持地面清潔，自己被掉落的櫻桃滑倒，超市違反安全保障義務，應承擔全部賠償責任。超市方辯稱，張女士穿了人字拖，導致自己滑倒，與超市無關。2萬元醫藥費是人道主義救援，不是賠償。

一審法院經審理認為，張女士穿著人字拖去逛街，自己沒有盡到安全注意義務，認為張女士應當承擔主要過錯。不過，二審有不同見解，二審法院經審理後認為，超市應當承擔70%的責任比例，張女士自己承擔30%的過錯，認定由超市一方向張女士賠償16萬餘元的經濟損失。

網友留言表示，「視頻很明顯了，超市是責任方」、「我支持高額賠償，這樣才能改進公共場所建築的這些毛病」，也有網友認為，「這超市也很倒楣，碰到這種員工，一般摔倒第一個人，就有員工來拖地清掃，看著摔了好幾個無動於衷」、「果子巳經被踩過幾次踩爛了，員工看到了還繼續聊天不收拾」、「膝蓋著地那一下看得就疼」。

女子踩到車厘子摔倒，膝蓋跪地。（取材自法治進行時）
女子踩到車厘子摔倒，膝蓋跪地。（取材自法治進行時）

北京

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