遭逼簽不平等婚前協議…準媳婦怒墮胎 嬰屍裝箱送夫家

準媳婦墮胎後將胎兒屍體裝箱送到男方家，準公公目睹當場崩潰。（取材自微博）

放棄禮金、無權分產甚至是不領結婚證？河北男子提出的這一份婚前協議讓未婚妻氣炸了。懷孕5個月的女子竟然直接引產，將成形的嬰屍放進發泡膠箱交給男方家人。只見男友父親接過孫子屍身，在家門口倒地崩潰大哭。

綜合媒體報導，河北唐山一名20歲王姓女子與22歲常姓男子交往期間意外懷孕，於是論及婚嫁。誰知男家竟然仗著生米煮成熟飯要求女生簽署一份協議書，當中列出六項苛刻條件，令她深感憤怒，以超激烈的方式反擊。

協議書中寫到，為了「防止二人交往過程中及登記結婚後發生財產上的糾紛」，要求女生遵守六點。

第一點，男方會按農村習俗給女生9萬5000元（人民幣，下同，約1.3萬美元）禮金，但女生需要「自願放棄」並「自願承諾」將禮金交還男方，男方就會承諾將禮金用於兩人未來生活上；第三點，列明兩人結婚後會辦婚禮，但不簽字登記，由「男女雙方舉辦婚禮後共同協商確定」。

第三點至第五點則明列財產分配，男方現有的房子屬於他的婚前個人房產，與女方無關，如果未來離婚，女方「無權分割」，而若男生在婚姻關係持續期間離世，房產由他父母繼承。男女雙方的婚前婚後各自財產、債務都歸各自所有。最後，第六點中提到協議「一式兩份，自男女雙方均簽字並按手印後生效，男女雙方各執一份，具有同等的法律效力」。

由於不滿婚前協議內容，王女衝到男方家大肆破壞，還要附近鄰里評理，男方家竟然要求她簽署這種協議，最後男方家報警才把她帶走。沒想到，已經懷孕五個月的王女竟然直接引產，將嬰屍放進發泡膠箱中，到男方的家交給他父親。男方父親接過後抱著泡膠箱坐在地上崩潰大哭，不斷掌摑自己。