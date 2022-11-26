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河南女教師上網課遭老公鎖喉搧巴掌 學生目睹報警

中國新聞組／北京26日電
女老師在上網課時，被丈夫掐脖。(取材自極目新聞)
女老師在上網課時，被丈夫掐脖。(取材自極目新聞)

河南新密一名高中女老師在上網課時，遭遇丈夫家暴，學生在直播中目睹全程，立即報警，警方到場調解後，涉事雙方重歸於好。

來源：YouTube

綜合媒體報導，事發影片可見，一名名身穿藍色外套的男人突然衝到鏡頭前，先是狠狠搧了女老師一巴掌，下秒再將其「鎖喉」；女老師歇斯底里地掙扎，隨後兩人在拉扯間離開畫面，聽到女子的哭叫聲傳來。

網友曬出的相關截圖稱，視頻中的女子為河南省新密市實驗高級中學陳姓老師高二理科英語老師，「我們老師說，這是家暴第n次了。」一知情網友表示，當時學校學生便報了警，且學校也已就此事告知學生不再傳播。

報導說，新密市公安局青屏街派出所表示，他們確實曾接到關於陳老師的報警，「大概是11月21日早上10：20左右，（陳老師）上網課的時候被人發現遭到了家人家暴。」而警方在出警後了解到，當時陳老師丈夫問其吃飯沒有，由於陳老師沒有搭理對方，便出現了動手的畫面，「他們這屬於家庭糾紛，我們在現場也進行了調解，現在兩人已經調解好了。」校方也表示，已經慰問了該老師，正在處理此事。

女老師在上網課時，丈夫突然入鏡。(取材自紅星新聞)
女老師在上網課時，丈夫突然入鏡。(取材自紅星新聞)

專家表示，有關家暴的統計，女性平均遇到35次家暴之後才會選擇報警。試想，如果這次家暴不是在上網課時發生被「現場直播」，如果不是被上課的數十名學生親眼目睹，大家恐怕根本不知道這位女老師的遭遇；有關部門應該仔細介入調查，看看這位丈夫以前是否也有家暴行為，好好翻一下「舊帳」，如果此前劣跡斑斑，就應該新帳老賬一起算，依法依規進行懲戒。

對此，網友熱議，「這就完了嗎？拘留呢？不處罰嗎」、「有第一次，就有無數次，明知道在網課還這麼囂張，下次肯定更無所顧忌」、「這看著就不像第一次了，這不離婚留著過年嗎」、「媽呀學生都要有陰影了」。

家暴 河南 公安

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