13歲川女遭霸凌 千人圍派出所…施暴同學嗆：報警也沒用

憤怒的民眾至派出所前為女學生討說法。（取材自雲頂談小學語文）

四川綿陽三台縣近日發生一起校園霸凌 事件，13歲女孩遭三名女生輪番扇耳光、踩頭，施暴者邊打邊威脅稱「我們是未成年，你報警沒用」。霸凌影片流傳後，近千名群眾憤怒到當地派出所討說法。三台警方迅速抓獲施暴人員，給予拘留、罰款、訓誡等處罰。

網傳視頻顯示，3名施暴者圍著蹲在中間的徐女，質問她是否承認罵人，之後施暴者打了徐女一耳光，開始長達十分鐘的圍毆。最後徐女被打得流鼻血了，施暴者才罷手。

女學生被霸凌事件引發眾怒，視頻曝光後隨即引起公憤，加上網絡盛傳警方要求受害女生家屬「諒解」，當地派出所外聚集近千名民眾集體為女學生維權，要求嚴懲打人者，當局派出大量特警到場鎮壓，不少人被按倒在地或被拉走，因抗議民眾仍沒有減少，最後連特警車也都出動驅趕，多段影片被人PO上推特。

澎湃新聞報導，三台縣公安 局20、21日連發通報，稱張女(13歲)與原同班同學徐女(13歲)發生口角後，於18日邀約原同校的鄧女(14歲)、賈女(13歲)、王女(15歲)、黃男(14歲)、周男(14歲)等5人，將放歸宿假已出校門的徐女帶至北壩鎮恒昌路一居民小區單元樓樓頂。

隨後，鄧女、賈女、王女3人對徐女進行毆打，造成受害人臉部、頭部、頸部紅腫，鼻腔出血。期間，張女用手機 拍攝對毆打過程，黃男、周男在一旁圍觀起哄。

11月20日18時，視頻中毆打徐女的人員已全部抓獲，徐女經醫院診斷，傷情無大礙。

公安機關據「治安管理處罰法」規定，依法對年滿14周歲的鄧女、王女治安拘留15日並處罰款1000元（人民幣，下同）；對黃男、周男治安拘留10日並處罰款500元；對未滿14周歲的賈女、張女予以訓誡，責令其監護人嚴加管教，並由其監護人承擔相應責任。

未成年人犯罪真的無法可管？澎湃評論指出，「報警沒用」的說法，當然是一種無知，可是這無意間暴露的想法，也確實點出校園霸凌總是很難杜絕的重要原因。

刑事責任年齡雖然已在今年調整，但對於已滿12周歲不滿14周歲的人，也只有幾種惡劣犯罪才負刑事責任，難以涵蓋界定標準模糊的校園欺凌。

評論稱，要有效減少校園霸凌，需要針對性地扭轉少部分學生「報警沒用」心態。暢通學校渠道、規範流程，被欺凌的學生才會懂得遭霸凌後能去找誰，而找了之後「有用」。

13歲女生被壓在地上打。（取材自奔流新聞）

13歲女生被壓在地上打。（取材自奔流新聞）