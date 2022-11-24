我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

來當章魚哥／南韓vs烏拉圭 您預測比分是？

紐約梅西感恩節遊行登場 今年多路段不開放

微信群問績效工資 川男遭解聘…公司：言論干擾工作

中國新聞組／北京24日電
勞動合同解除書。（取材自紅星新聞）
勞動合同解除書。（取材自紅星新聞）

四川成都唐某日前在公司群裡詢問「啥時候發工資」，並質疑自己的績效考核結果，一小時後就被移出了公司群。當晚，公司發出通報稱唐某某發表過激言論，給予其解除勞動合同之懲處。唐某不服，認為公司單方面解除勞動合同，已經違法，應該給予賠償。

紅星新聞報導，唐某表示，他於今年2月入職成都某科技公司元宇宙事業部。勞動合同中明確，工資在每月10日發放，但原本應該於11月10日發放的10月份工資，直到11月16日都沒有收到。

唐某在公司總群裡發「啥時候發工資」，並抱怨「每個月工資都拖到15號以後才發，我記得沒錯的話合同簽的是10號發工資吧？信用卡都被你們搞逾期了」。

唐某表示，之前一個項目，領導曾向他表示，若在規定時間內完成，便給他加薪。但項目按時完成後，唐某發現不但沒加薪，績效考核還被打「C」等，「被扣了600元」。心有不滿的唐某在群聊中抱怨，「10月份的績效竟然打C，是什麽破規定每個部門必須有C的？”

一位管理團隊成員回應，「薪資發放主要是人力部門的問題，向你及其他同事表示歉意，亦會嚴肅處理」。

唐某後來又追問他們在時間緊、任務重的情況下完成工作，為何三人中就有兩人被打出「C」等時，群內沒有回覆。一個多小時後，他就被移出了群聊。當晚10時許，有同事告訴唐某，群內發了一份通報稱公司與唐某解除勞動合同。

公司通報稱，「唐某因績效等級和薪資問題在公司全員微信群里發布過激言論，嚴重幹擾公司正常工作秩序，造成極其嚴重的負面影響……按員工手冊相關獎懲條款：給予唐某解除勞動合同之懲處」。

對於自己的言論是否過激，唐某表示，自己是在正常表達訴求。公司在沒有通知他的情況下單方面解除勞動合同，屬於違法，他要求公司能按相關規定，給予相關賠償。

公司人資部人員指出，唐某在處理該問題上表達方式不正確，「本來工作表現就不是很好」，還在公司大群裡言論過激，第二天來公司的溝通態度也很差，「在公司裡鬧，說你要把我開除，不可能」，「我想這種員工放在任何地方都很惱火」。

微信 信用卡 元宇宙

上一則

卡達世界盃最糗一幕「廣告被放反」贊助商：工作人員不識中文

下一則

中網信辦：鄭州富士康員工宿舍發生死亡事件是謠言

延伸閱讀

電影院推午休場 「還提供叫醒服務」 成都業者疫下覓生機

電影院推午休場 「還提供叫醒服務」 成都業者疫下覓生機
霍楚簽法 兩年內停發加密貨幣挖礦執照 亞當斯唱反調

霍楚簽法 兩年內停發加密貨幣挖礦執照 亞當斯唱反調
印尼明年工資漲幅不到工會要求的一半 兼顧民怨和通膨

印尼明年工資漲幅不到工會要求的一半 兼顧民怨和通膨
聊工作 導致南加微信群被封?

聊工作 導致南加微信群被封?

熱門新聞

泰國總理帕拉育夫婦為彭麗媛慶祝60歲生日，彭麗媛切下蛋糕，習近平（右）微笑拍手祝賀。（通視截圖）

彭麗媛60大壽切蛋糕 習近平微笑拍手祝賀

2022-11-20 20:49
中國一名20歲網美「仙氣樂蘊」傳出遭人尾隨進公廁，被對方拿磚頭毆打長達20分鐘。（取材自微博）

20歲網美公廁遭磚頭攻擊 臉骨折「眼、舌差點被扯下」

2022-11-21 20:39
鄭州富士康廠區昨天深夜爆發大規模新進勞工抗爭，與警方數度激烈衝突，迄今未平息。美聯社

鄭州富士康抗爭入夜再起 萬人與武警緊張對峙

2022-11-23 11:22
習近平（左）三連任中共總書記後的峰會外交從14日語美國總統拜登（右）會談開始。路透

短評：總結習近平「峰會外交」 包括會晤張忠謀？

2022-11-18 10:28
天剛亮，燒餅店早已大排長龍。圖源：大眾網

燒餅店招人月薪1700美元起跳 非要大學學歷的理由…

2022-11-16 16:16
徐某（左圖）被暴打後的臉部腫脹（右圖），有毀容之虞。（取材自澎湃新聞）

磚打掉牙、眼被挖…網美遇襲快毀容 警卻鑑定「輕傷」

2022-11-21 08:00

超人氣

更多 >
南加華人住宅遭4歹徒闖入 女屋主這樣做避災

南加華人住宅遭4歹徒闖入 女屋主這樣做避災
汪小菲近千萬床墊將被燒毀 處理費用480美元

汪小菲近千萬床墊將被燒毀 處理費用480美元
維州沃爾瑪槍案6死6傷 目擊者稱兇嫌無差別掃射

維州沃爾瑪槍案6死6傷 目擊者稱兇嫌無差別掃射
感恩節晚餐還沒著落嗎？到好市多找救兵

感恩節晚餐還沒著落嗎？到好市多找救兵
鄭州富士康抗爭入夜再起 萬人與武警緊張對峙

鄭州富士康抗爭入夜再起 萬人與武警緊張對峙