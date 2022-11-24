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市民洽公被打耳光 公務員停職…昆山官方：調停後已和解

中國新聞組／北京24日電
一名不動產交易中心工作人員在櫃台內扇辦事市民耳光。（視頻截圖）
一名不動產交易中心工作人員在櫃台內扇辦事市民耳光。（視頻截圖）

江蘇昆山不動產交易中心一名工作人員，日前在櫃台內扇辦事市民耳光，視頻在網上引發討論。昆山市自然資源和規劃局工作人員回應，當時雙方發生了口角，目前兩造經過調解後已和解，涉事工作人員被停職。

來源：YouTube

綜合媒體報導，22日下午，在昆山市房產交易管理中心業務窗口，一名男性工作人員從辦公桌上拿起疑似紙張的物品，用力拍在正在辦理業務的市民面前。隨後該市民將櫃台上的紙張扔向工作人員，該工作人員回手扇了辦事市民一耳光。現場不少辦事市民看到後說：「怎麼還打人啊！」

目擊者表示，事發窗口應該是領取證件的窗口，因業務沒有辦理好，雙方產生了矛盾。「先是窗口辦事人員態度不好，說話也不好聽，辦事的市民就和他發生了口角，之後工作人員就打了人」。

該局發布通報稱，「經核實，該工作人員因缺乏耐心、溝通不暢，進而情緒激動與辦事人員發生肢體沖突」，「第一時間對涉事工作人員進行嚴肅批評教育，並作出停職處理，後續將根據調查結果作進一步處置。目前，該工作人員深刻認識到自身錯誤的嚴重性，對自身的行為深刻反省，已當面向對方誠懇道歉並取得諒解」。

另有該局工作人員表示，「就是口角的事情，（扇人耳光者）沒控制住，沒多大事情」，並稱事情發生後已對雙方進行調解，雙方已互相諒解。該工作人員強調，涉事員工系「公益性崗位」的臨時外聘人員，已讓其停職反省。

一名不動產交易中心工作人員在櫃台內扇辦事市民耳光。（視頻截圖）
一名不動產交易中心工作人員在櫃台內扇辦事市民耳光。（視頻截圖）

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