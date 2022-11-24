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任賢齊曾協尋 重慶父宣布失蹤8歲兒死訊

中國新聞組／北京24日電
來自重慶的孫安亮(右)，愛子失蹤多時，藝人任賢齊(左)曾幫發布尋人啟事。近日孫安亮證實兒子已死亡。（取材自紅星新聞）
來自重慶的孫安亮(右)，愛子失蹤多時，藝人任賢齊(左)曾幫發布尋人啟事。近日孫安亮證實兒子已死亡。（取材自紅星新聞）

來自重慶的8歲男童孫澤莀今年8月，在四川甘孜雅礱江邊失蹤多月，台灣藝人任賢齊因在錄影期間偶遇男童父親孫安亮，於是在微博發文希望網友幫忙協尋。然而男童父親近日在社交平台發布消息，稱愛子已經去世，並請各位好心人幫忙刪除尋人啟事。

每日經濟新聞報導，孫安亮發布一則「全網公告信」，感謝社會各界三個多月以來對兒子的關心與祝福，然而他在文中沉痛宣布，「我想他在天堂的另一邊也感受到了各位爺爺奶奶叔叔阿姨哥哥姐姐的關心」，文末並請各位好心人幫忙刪除孫澤莀的尋人啟事。

重慶8歲男童在四川失蹤多時，父親近日在社交媒體平台發布消息，指愛子已經去世。（取...
重慶8歲男童在四川失蹤多時，父親近日在社交媒體平台發布消息，指愛子已經去世。（取材自微博）

據報導，孫安亮向警方詢問後得到的答覆是「孩子落水，沒有遺體，基本上沒有希望能找到。」公告信一出，許多網友表示震驚及哀慟。

孫安亮今年7月帶著兒子從重慶到四川雅江的弟弟家避暑，沒想到兒子卻在8月時，和鄰居孩子外出玩耍失蹤。孫安亮前段時間得知任賢齊、張震嶽等藝人將到四川甘孜錄製節目，於是在節目團隊路過時，向任賢齊說明情況並求助，任賢齊深受感動，現場答應幫孫先生發布尋人啟事。

任賢齊在他的微博發布《尋人啟事》尋找線索。（取材自微博）
任賢齊在他的微博發布《尋人啟事》尋找線索。（取材自微博）

有網民關注到事件本來多月沒有進展，卻在明星幫忙發聲後就得出結果，十分巧合，「明星多幫一下這樣的忙吧，最少很快能有進展」、「心寒，找了兩三個月，明星發聲，五、六天就有結果了，無論結果是好是壞」。

來源：YouTube

任賢齊在微博上公開發聲。（取材自微博）
任賢齊在微博上公開發聲。（取材自微博）

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