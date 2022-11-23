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塵緣了已無責任？母出家裸捐588萬 女兒揹學貸好慘

中國新聞組／上海23日電
女子說出自己捐家產後遇到的反應。(視頻截圖)
女子說出自己捐家產後遇到的反應。(視頻截圖)

一名虔誠的女佛教徒，2019年決定出家，將上海一套價值人民幣588萬（約82.16萬美元）的房產賣掉並全部捐出，沒給父母和子女留下任何錢財；她的女兒因此必須靠助學貸款上大學，對母親裸捐很不諒解，網友聞訊反應則兩極。

影音來源：YouTube

新黃河客戶端報導，這名出家的女佛教徒說：「父母和孩子是紅塵中人，對我賣掉房子裸捐這事持懷疑態度，甚至有一些嗔心，我也能理解。」她補充說，「我父母心還是很解脫的，他說你的錢就是你的錢，你怎麽做主是你的事情。」

對於女兒不認同裸捐，她指出，「她念大學借學貸，以後大學畢業可能還要考什麽資格證書，甚至長大以後再大一點要結婚，要買房，那肯定她希望自己的母親多少資助她一點；我現在嚴格說就是樹林寂靜處，用凡人的眼光，可能就是大街小巷。」

有網友都覺的她女兒好慘，母親拿著幾百萬給「慈善機構」，女兒卻需要借錢讀書；還有網友認為該母親不會是被「洗腦」了，才做出如此「不明智」的選擇，而且對女兒的撫養義務還沒有盡完，完全是不負責任的行為，以後老了也別苛求女兒贍養。

有人認為，「自己要出家的話，應該先將家人安排好，要不然家人心生嗔念，也說明你塵緣未了啊。這塵緣不是自己單方面能了的，得雙方都放下，才能算是了了。」

但也人力挺她的做法，「捐了也挺好，本來父母賺的錢跟子女也沒什麽關係，說生氣不理解的歸根結底還不是動了不勞而獲的貪心。」「塵世間所有緣分都有盡頭，母親養育大子女，已盡責任與義務，早日學會獨立面對社會與世界也是孩子此生要修的課題。」

女子是一名虔誠的佛教徒。(視頻截圖)
女子是一名虔誠的佛教徒。(視頻截圖)

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