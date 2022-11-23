山西太原「骨幹軍工廠」爆炸 現蕈狀雲 官方未通報死傷

化工廠爆炸。（取材自極目新聞）

21日下午5時25分許，山西太原尖草坪區一家化工廠爆炸，廠房上空冒出滾滾濃煙，形如蘑菇雲一般，附近居民家的玻璃被震碎，多輛消防車駛往現場處置。大火已撲滅，爆炸原因正在調查中。有媒體表示，該工廠是解放軍 的「骨幹軍工廠」，官方遲遲不通報死傷。

來源：YouTube

香港文匯網報導，21日晚，有多位網友發布視頻稱，山西太原尖草坪區一家化工廠發生了爆炸。市民李先生說，距離他家約一公里的化工廠先是冒出火光，隨後傳出一聲巨大的爆炸聲，房子的屋頂被爆炸震裂，掉下一些碎片，窗戶的框架也被震壞，他和家人趕緊從屋裡跑到院子裡躲避，所幸人沒有受傷。

另據yahoo新聞綜合媒體報導，山西省太原市一座隸屬於解放軍的軍工廠21日驚傳爆炸，事發超過一天卻仍未知傷亡狀況，網友對此事的討論度也明顯受到管控，不過工廠爆炸的相關畫面已在推特上瘋傳，引發外界熱議。

據報導，21日下午5時30分左右，位於山西太原尖草坪區的「山西江陽化工廠」爆炸，劇烈震動致使周邊建築受損、玻璃碎裂。網傳的多條影片顯示，現場騰起巨大的蘑菇雲，爆炸產生了大量白色濃煙，附近居民家中的玻璃被震碎，玻璃碎片滿地都是，有人天花板也被震壞。

不少附近民眾也跳出來表示事發當下聽到轟隆巨響，宛若打雷一般。

這起爆炸事件發生已過了一天，僅知爆炸產生的火災已被撲滅，但官方仍未通報人員傷亡狀況。有外媒表示，山西江陽化工廠是解放軍的「骨幹軍工廠」，但包括微博在內等中國社群 平台、媒體雖有報導此事，但未提及該工廠為軍方所有，討論度也明顯低迷。

財新網報導，消防人員正進行救援，人員受傷情況暫不明。據當地應急管理局工作人員表示，江陽化工廠發生爆炸，現場大火已撲滅，目前尚無傷亡情況公布。據媒體報導稱，2021年9月2日，江陽化工廠也曾發生爆炸。