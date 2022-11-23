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河南大火 工人剪鐵絲逃生 7旬婦入職才10多天恐遇難

中國新聞組／北京23日電
當地消防救援隊伍共投入63車、240人到現場開展滅火救援行動。(視頻截圖)
當地消防救援隊伍共投入63車、240人到現場開展滅火救援行動。(視頻截圖)

河南安陽市工廠大火造成38人死亡、2人輕傷，從廠房僥倖逃生的王雪與同事是剪斷圍牆的鐵絲跳牆才成功保命。但住在廠家附近村民吳斌悲傷地說，他70多歲的媽媽才到出事廠區上班十多天，電話已經打不通了，「人可能沒希望了」。

企查查網站顯示，安陽市凱信達商貿有限公司成立於2007年，經營範圍為五金批發、專用化學品銷售、家具建材銷售、服裝鞋帽批發等。由於到廠裡打工的人都是附近的農民與留守婦女。該企業也被發現，從2016年至2021年間，工傷保險等其他各項社保繳納人數均為0人。

附近一家超市老闆稱，21日他們看到特別濃烈的煙，隨後廠房發生爆炸，「嘣嘣響，好像放炮的聲音一樣」，火勢在隨後的半小時內愈燒愈猛烈。

封面新聞報導，村民吳斌70多歲的母親剛去出事廠區上班十多天，給製衣廠的衣服貼牌。「裡邊有五金廠、內衣廠，都是周圍村裡的人去打工。出事後，給我媽的幾個同伴打電話都打不通了。」

吳斌說，他和嫂子匆忙趕到現場，火勢已經很大，周圍拉起警戒線，趕來的人們已無法靠近。吳斌說，有其他車間的人跑出來了，一樓的人們在廠房剛冒煙時就往外跑，母親是在二樓其中一個車間，沒能跑出來。

22日早上，吳先生父子三人在村裡做了DNA採樣，正在等待比對結果。在採集現場，他們遇到好幾個同樣來採樣的村民。「多少個小時過去了，人可能沒希望了。」

事發現場附近一商戶也說，她的公公和婆婆都在火災中不幸遇難。也有商戶提到，認識的當地人中，有三人沒能躲過這場災難；其鄰居是一位長者，同樣在服裝廠打工，「早上聽說也去世了」。

中國新聞周刊報導，王雪是從廠房裡僥倖逃生的幸運兒。事發時，她在二樓靠西的一家服裝廠做工，從二樓的步梯衝下來時，火勢已經十分迅猛，導致他們無法從東邊的大門逃離。情況緊急，有人搬來步梯，剪斷了西邊圍牆上的鐵絲，呼喚大家跳牆逃生。

河南 保險 DNA

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