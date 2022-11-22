江歌案被告劉暖曦喊社死 網：別人因你而死

劉暖曦說明案件經過。(視頻截圖)

2016年11月，在日本 留學的山東青島女學生江歌，在其租住的公寓門前，被室友劉暖曦（原名劉鑫）的前男友陳世峰殺害，江歌母親江秋蓮訴劉暖曦生命權糾紛一案二審，於22日迎來第二次開庭，劉暖曦說案發後她已「社會性死亡」。不過有網友不平：「你社死，江歌可失去生命。」

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齊魯晚報報導，開庭前記者訪問了劉暖曦，為何一審開庭和宣判時沒有出庭，劉暖曦說，一審時沒有出庭是因為膽怯的心理。

記者再問，這次開庭，你有新的證據嗎？劉暖曦說：「是的，這半年我們確實一直在忙著找證據、調卷宗，調過來的卷宗確實有之前很多不知道的一些新內容，有一些對我比較有利的證據。」

由於一審宣判劉暖曦須賠償原告江秋蓮各項經濟損失49.6萬元人民幣（約6.94萬美元）及精神損害撫慰金20萬元人民幣，並承擔全部案件受理費，記者問：如果二審宣判依然維持了一審宣判判決，你能接受嗎？

劉暖曦回應：「我接受不了這樣的結果。我一審後提出上訴就是為了給自己找一條出路，給自己找一次證明自己清白的機會。我希望法院能夠公正合理的審判這個案子。」

劉暖曦說，在這起案件中，她最難過的是一心想著如何才能為江歌作證，如何才能讓她的證言更具法律效力，然而江歌的母親卻到處口誅筆伐聲討她，讓她社會性死亡。

對於這次庭審，會直接面對江歌媽媽嗎，劉暖曦表示已經有心理準備。她說，自始至終她只不過是一個證人罷了，而且並非目擊證人，了解到的僅僅是一些表面的信息。

劉暖曦也否認當時故意關上門阻斷江歌的求生之路，她說，日本的門有一個彈簧，你把門打開進了屋子，它自己慢慢就會彈上，關上後從外面擰一下把手，他還是可以拉開的，當時那個門就處於這樣一個狀態。

對劉暖曦談話，有人支持她，但也友聲援江歌媽媽。有人說：「開微博 錢包賺的盆滿缽滿，沒熱度了，又出來賺流量要錢」、「社死難道不是自己作出來的嗎？」「你只是失去了社會性死亡，但是江歌卻因為你失去了一條生命。」