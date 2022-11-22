通一次馬桶滬男被詐近5000元 清洗劑1瓶485元成本才4元

警方當場繳獲管道清洗劑5000餘瓶。（取材自新民晚報）

上海寶山一名曹姓男子，因為家中馬桶堵塞，上網找了一家疏通管道服務的公司，灌了10瓶清洗劑後被收近5000元（人民幣，下同，近700美元），曹男付款後越想越不對勁，到寶山區祁連派出所報警。

新民晚報報導，曹男今年8月的一天深夜發現家中馬桶堵塞，於是在58同城上找到一家疏通管道服務的公司，僅一個小時後維修工就來到他家進行「免費檢測 」，對方迅速給出兩個解決方案，一是深夜敲開地磚檢修管道，二是使用售價485元一瓶的專業清洗劑，為避免擾民，曹男選擇第二種方案。而後，維修工迅速從包中拿出清洗劑從管道口灌入了五瓶。

曹男感覺價格太高，正想要阻止維修工進一步操作時，對方卻表示「不通不要錢」，接著又灌入五瓶，10分鐘後完成了管道的疏通，合計收費4850元。

付款後，曹男越想越不對勁，於第二天一早來到寶山區祁連派出所報警。民警在網上查詢發現，曹男購買的該品牌清洗劑在某電商 平台上確有一家店鋪在銷售，掛牌價為428元，對比其他知名品牌相近容量的管道清洗劑，一瓶售價僅為10幾到20元左右，天價費用引起警方重視

通過對類似消費類警情梳理匯總，一個以任某為首、鄭某等六人為骨幹的詐騙 團夥浮出水面。

警方當場繳獲管道清洗劑5000餘瓶。（取材自新民晚報）

9月以來，寶山警方多路展開收網行動，從全國多地抓獲犯罪嫌疑人37人，當場繳獲管道清洗劑5000多瓶。經查，該團夥以網絡接單的方式上門疏通，而上門檢修的「維修工」則能從每瓶的銷售額中獲取40%的利益。據警方核實，每瓶售賣數百元的這些清洗劑成本僅為四元。