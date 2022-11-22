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廈門女被死亡網路祭奠4.3萬次 有頭像、生活照和悼詞

記者賴錦宏／綜合報導
人好好活著卻突然發現自己「被死亡」在網路平台祭奠還有頭像、生活照、悼詞，如此讓人感到不舒服的事，竟讓廈門一女子碰上了。圖為示意圖。(本報資料照片)
人好好活著卻突然發現自己「被死亡」在網路平台祭奠還有頭像、生活照、悼詞，如此讓人感到不舒服的事，竟讓廈門一女子碰上了。圖為示意圖。(本報資料照片)

廈門法院近日發布了一起離奇案件，廈門女孩小璐人還活著，卻被人在網路平台祭奠4.3萬次，小璐發現自己「被死亡」，還設「紀念館」，上面的頭像、生活照，全是自己在社交平台上發布的照片，她怒而一狀告上法院。

上觀新聞報導，一次偶然的機會，小璐的朋友發現，某網路祭祀平台內設有「廈門美麗女孩小璐紀念館」，該館建立於2016年1月，六年來訪問量達4.3萬餘人次。網頁上詳細記載了小璐的「生平」，包括出生日期、籍貫、悼詞，「2010年1月某天晚上離校後失蹤，過了好幾天才在海裡發現她面目全非的屍體，願在天堂安息」。

紀念館設有靈堂、網上墓園等動畫背景，都放著小璐的頭像，另外還設有「音容笑貌」區塊，發布了10張小璐的生活照。

小璐得知這件事後，十分氣憤，網頁中記載的個人信息均與其本人信息一致，而且所有照片，都是她發布在個人社交平台的生活照。她認為網路祭祀平台，侵害其肖像權、名譽權，要求平台承擔侵權責任。

被告網路祭祀平台也確認這些情況屬實，但因這個紀念館設立於多年前，當時還未實行實名制登記，所以目前只能找到設立用戶的ip地址及暱稱、登錄名，無法提供其真實姓名、地址、電話等信息。

對此，廈門思明法院一審判決網路祭祀平台應承擔侵權責任。

極目時評指出，「活人被祭奠」不僅讓當事人的人格受到了侮辱，其個人隱私信息也被泄露和公開，甚至有可能會被不法分子利用。對違法者而言，這種「惡搞」幾乎毫無成本，而受害者幾年甚至數十年都不知情，得知真相後，要想刪除卻要多方聯繫，恐怕還會出現「證明我是我」的難題。

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