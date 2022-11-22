遺愛人間 俄羅斯籍廣西媳婦腦死器捐 4人重生

手術正式開始前的默哀儀式。（新華社）

一名俄羅斯 籍廣西媳婦日前因為腦死，捐出肝臟和雙腎拯救四名患者，其中還有一名15歲少年，她的丈夫雖然不捨，但他的心中，愛妻用大愛點燃了新的生命奇蹟。

新華社微信 公號報導，日前在廣西醫科大學第一附屬醫院的手術 室，俄羅斯的尼卡（化名）躺在手術台上，醫務人員向她深深鞠躬致敬，在尼卡被推進手術室前，丈夫歐陽華親吻著她的臉頰，道出對妻子不捨。

尼卡丈夫歐陽華對受捐者隔空祝福。（新華社）

2018年歐陽華與尼卡在廣西梧州經朋友介紹相識，尼卡那時來華旅遊了一段時間，在初識的那場朋友聚會中，同為音樂人的歐陽華與尼卡一見如故，2019年4月，歐陽華與尼卡在廣西貴港市領證結婚。今年10月，尼卡搭乘航班飛回中國，但在高速公路服務區休息時突感不適暈倒。

據接診記錄，尼卡因大面積肺栓塞造成心跳呼吸停止，雖經心肺復蘇搶救回來，但心跳呼吸停止已造成了不可逆性的腦損傷，重病昏迷的尼卡經過各方醫學專家的努力，依然回天乏術最終腦死亡，歐陽華在徵得尼卡母親的同意後，為妻子做了器官捐獻的決定，11月16日，尼卡捐獻器官的供體手術順利完成。

廣西醫科大學第一附屬醫院器官移植科主任董淳強說：「這是真正的大愛無疆」。

歐陽華說，孕育新生命曾是這對跨國夫妻的心願，「沒想到她用這種方式給予了其他人『重生』的機會」。