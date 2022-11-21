過了14年… 都還在用京奧媒體包 世足記者「撞包」

來自西班牙的記者費南多，和伊朗記者一樣，也是背著這個包去了倫敦、里約，又背到了東京。儘管他的包上已經有一些磨損，但是看起來還不算太舊。（取材自觀察者網）

卡達世界盃 開幕了。據媒體報導，「網紅」2008年北京 奧運媒體包再現卡達世界盃。視頻中，一名正在進行媒體信息登記的外國記者背著的正是2008年北京奧運媒體包。歷經14年，2008年北京奧運媒體包依然完好無損。讓眾多網友想起一首歌，「你的背包，背到現在還沒爛」。

影音來源：YouTube

北京日報報導，這看似巧合的一幕，其實已經在東京、里約、倫敦奧運、南非世界盃上出現過了；別人撞衫，記者們「撞包」，證明了北京奧運的媒體包質量槓槓的。

為何大家對08年北京奧運媒體包「情有獨鍾」，不少國外記者感慨「北京奧運的媒體包是最實用的、最結實的」。

報導指出，去年東京奧運 上，有伊朗記者坦言自己每逢大賽都背著它。「算上東京奧運自己參加過四屆奧運的採訪報導，每一次都會背著北京的媒體包，因為它的質量非常好。它是專門為職業攝影師設計的。」

2008年北京奧運媒體包在東京、里約、倫敦奧運，南非世界盃上都出現過。（取材自觀察者網）