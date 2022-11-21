不爽車位被占 閩男將霸王車扔河 「那部破車我賠得起」

被扔進河中的車已完全泡在水中。（取材自上游新聞）

福建福州一名車主占用同社區另一名業主車位，雙方爆發爭執，結果該車被車位主人動用叉車（堆高機）將車扔入河中。

影音來源：YouTube

上海新聞報導，日前晚上福州市倉山區「融信白宮 」社區內一輛閩A牌照小轎車在車庫內被叉車移走，並在一座橋邊被投入河中，發出巨大聲響，引來路人駐足圍觀。

據拍攝視頻的男子的畫外音稱，「占我的車位，叫他移……可以啊，沒事，我直接把它丟到流花溪裡…這部破車我也賠得起，他說給他扔了就是」。

「融信白宮」物業中心工作人員證實，該社區確有一業主車輛被扔入河裡，警方已經介入調查。他說，「（業主之間的）具體情況派出所在調查中，我們不便干預，要等調查結果」。

該工作人員表示，兩部車（的車主）都有自己的車位，但被扔車車主占了他人車位，物業曾有阻攔，但其他具體情況物業並不掌握。

「事情發生在19日晚上11點左右」。附近一名男性居民表示，他所得知的情況是：「車主將車停在別人車位上，車位主人聯繫了車主兩三天挪車未果，惹怒了車位主人，才發生扔車一事。車主未阻攔，車位主人給車主電話，一個敢說一個敢扔」。