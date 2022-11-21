磚打掉牙、眼被挖…網美遇襲快毀容 警卻鑑定「輕傷」

徐某（左圖）被暴打後的臉部腫脹（右圖），有毀容之虞。（取材自澎湃新聞）

浙江省永康市抖音 網美徐某，上月底在公廁遭人毆打，臉部被打成異常腫脹恐毀容。經警方初步傷勢鑑定，徐某所受傷勢卻被判定為「輕傷」，引發眾怒。此外，在一些平台上，風向卻轉向對被害人的「蕩婦羞辱」，以至於徐某不得不發聲澄清並未衣著暴露。20日，警方通報疑犯男子俞某因涉嫌故意傷害罪被依法逮捕。

香港 01報導，10月30日下午4時許，警方接報象珠鎮三井頭村某公廁內，一名女子被人毆打。警員到場後，於當日下午6時將19歲男子俞某拘捕歸案。

經初步傷勢鑑定，受害者徐某所受傷勢為輕傷二級以上。對於徐某被認定為輕傷，不少網民都質疑「那什麼才算重傷」，又建議她到專門的鑑定機構做傷情鑑定。

在警方發出通報前，受害者徐某就在抖音上公開自己的傷勢，從圖片可見，徐某被打至口腫面腫，雙眼瘀血。

徐某稱，當日一入公廁，俞某就尾隨她並用磚頭砸向其頭部，並用手捂住口鼻試圖令她窒息，「（對方）用手挖我的眼睛，然後也用手去我鼻子裡面把裡面攪的血肉模糊，再用嘴巴把我鼻子想撕咬下來，用手伸到我的喉嚨，想把我的舌頭拔出來，發現拔不出來後把我的舌頭拉出來，用磚頭拚命的砸，把我嘴巴裡的牙齒都打掉」。

直至後來有人聽到求救聲，徐某才得以逃離魔爪，「給他挖掉的眼睛皮也裂了，也要縫針，手上臉上都是被他咬的傷口，但萬幸的是我的眼球保住了，清白也保住了」。

徐某強調，警察 指傷勢只是輕傷，最多只能判囚俞某三年以內，「我的臉毀了，受了這麼多的痛苦，我的一輩子都沒有了希望，而他只需要輕輕鬆鬆的坐個兩、三年牢」。

對於網上傳播女方「穿著暴露」，徐某稱，「出事當天穿的是高領的毛線連衣裙，一直到膝蓋，還穿了肉色的打底褲」。