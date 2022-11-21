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他虛報學歷被開除 辯「能力與崗位匹配」 上訴還是敗

中國新聞組／北京21日電
一名男子因虛報學歷被公司開除，辯稱能力與崗位匹配求償敗訴。此為示意圖。（新華社）
一名男子因虛報學歷被公司開除，辯稱能力與崗位匹配求償敗訴。此為示意圖。（新華社）

月薪超過3萬（人民幣，下同）的小明因虛報學歷遭到公司開除，自稱工作能力與崗位相匹配，向公司求償，一審判決指，公司與小明已建立勞動關係，誠實信用是勞動者入職的最基本要求，不因勞動者勝任工作而排除。小明敗訴後提上訴，二審駁回上訴，維持原判。

九派新聞報導，小明於2020年9月向甲公司求職，簡歷載明在南京大學經貿專業學習，承諾所寫的一切資料真實，自願承擔因隱瞞事實而帶來的包括解除勞動合同並不支付經濟補償金等後果。

小明於2020年9月27日報到，與甲公司簽訂「勞務協議」，約定甲公司如發現小明提供的個人文件或信息虛假，可隨時解除協議，無需支付任何補償。

2021年3月15日，甲公司以小明在試用期不符合錄用條件為由，向小明寄送了「解除勞動合同通知書」。

小明認為，甲公司在招聘他時未提出學歷要求，雙方不是因學歷才建立勞動關係。他的工作能力與崗位相匹配，甲公司單純以虛假學歷為由解除合同，屬於違法解除勞動合同。

一審法院經審理後認為，訂立勞動合同，應當遵循合法、公平、平等自願、協商一致、誠實信用的原則。小明一審敗訴後提起上訴，二審判決駁回上訴。

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