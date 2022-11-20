河南校園霸凌 「踹胸、捅下體」遭霸凌生精神失常

網傳河南一16歲女生遭遇校園霸凌，其母親跪在學校門口求說法。（視頻截圖）

河南 省鶴壁市發生嚴重校園霸凌 事件，一名16歲高中女學生在校期間遭到3名女同學扒光衣服，還被逼著跪地自打巴掌、用筷子猛插下體，導致女學生精神失常，然而施暴者家屬、校方消極面對。女學生家長上網公開事件，引起網路討論，全案才受到關注。

綜合媒體報導，鶴壁市科技中等專業學校一名女學生的父親在網路爆料稱，女兒被同班三名女生長期霸凌，不僅要求跪地自賞耳光，還脫光衣服、腳踹胸部，更可怕的是，還用筷子攻擊私處。

女學生父親指控，女兒的馮姓室友性格驕橫，並在校園以「大姐大」自稱，今年馮女要求女兒隨她一起去外地打工被拒，馬上被甩了一巴掌，更命令女兒自掌耳光；之後不僅禁止女兒睡覺，只要睡覺就往床上潑水。

女學生父親表示，此後女兒不停遭到馮姓女學生及其他兩名同學霸凌，施暴過程中還會透過視訊分享給朋友，藉此維持「校內大姐頭」的形象，甚至要求打巴掌的聲音要讓視訊的友人聽到。

據報導，受害女學生備受折磨但不敢聲張，直到父母發現才坦承實情。他告訴女兒的導師，但是導師並未採取任何措施。

網傳河南一16歲女生遭遇校園霸凌，其母親跪在學校門口求說法。（視頻截圖）

然而事過一周，校方則以「不知情」為由不斷搪塞，還沒做出任何處罰，報警後3名施暴的女學生依然正常學校上課。女學生的父親指出，妻子還跑到校門口下跪、磕頭，但是校方視而不見，他希望大家幫忙關注此事，讓施暴者受到應有的懲罰。

對此，鶴壁市科技中等專業學校和當地警方都證實此事，山城區教育 體育局通報指出，相關事件已經依法調查，涉案人員已被採取刑事強制措施，由於事件雙方均為未成年，為保護當事人，事件詳情暫時不能公布。

影音來源：YouTube