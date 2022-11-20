掌摑、掐頸 陝西3師圍毆學生 網：是老師還是黑社會？

陝西一學校傳出教師圍毆學生事件，該學生受傷送醫，診斷證明顯示，右側額部軟組織稍腫脹，多處淺表損傷。（視頻截圖）

近日，網傳陝西省安康市有三名中國教師在操場上群毆一名14歲學生，不僅掌摑、掐頸、抓衣領拖行還踢倒學生，致學生受傷送醫。事件引發廣泛關注後，當地官方通報稱，經初步調查，是學生不滿因曠課被批評後先辱罵老師，老師打了學生一巴掌，學生欲還手時被前來制止的老師推倒。學生家長已報警，公安 機關介入調查，目前涉事教師已停課。

綜合媒體報導，事發在漢陰縣蒲溪初級中學，網傳消息稱，當日因熊姓學生提早幾分鐘去餐廳吃飯導致班級被扣分，遭高姓班主任掌摑，學生反抗後又被趙姓教師暴力掐頸、抓衣領拖行，班主任的丈夫、喻姓教師其後又一腳將學生踢倒在地。

事件傳出後在網路上引起熱議，漢陰縣教育 體育和科技局迅速成立小組調查，經查後發現，熊姓學生因無故曠課被老師批評後出言不遜、辱罵高女，因此遭高姓班主任打巴掌，熊生撲上來想反擊，在附近上課的趙姓教師、喻姓教師先後上前制止時，學生被推倒。

據漢陽縣人民醫院開出的診斷證明顯示，該學生右側額部軟組織稍腫脹，多處淺表損傷。當晚學生家長報警，公安機關介入調查，目前涉事教師已經停課。

網友認為，學生有錯可以批評教育，但「三個老師打一個學生是什麼意思，這是老師還是黑社會」、「這幾個打人老師全部開除追責」。不過也有網友替教師抱不平，「同時能讓三個老師爆發原始的獸性，這個學生有多搗蛋？」還有人認為，「學生和老師，都要接受教育」。

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