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8年無水無電…西安爛尾樓終交屋 竟要繳20萬續建費

中國新聞組／北京20日電
易合坊成功交屋。（取材自微博）
易合坊成功交屋。（取材自微博）

停工8年成為爛尾樓的樓盤陝西西安易合坊18日交房。對300名曾搬入自救的業主來說，交房本是喜事1件，但他們直到交房時才得知需繳交1平方米最高1800元（人民幣，下同，約252美元）的續建費，算下來每戶需要掏近20萬元（約2.8萬美元）。業主不僅沒獲得賠償，反而還要繳交堪比房價的爛尾樓續建費，不僅業主不滿，也引發輿論熱議。

來源：YouTube

綜合媒體報導，今年3月，易合坊有300多名業主因疫情收入減少而住進爛尾樓。易合坊業主表示，原定在2015年交樓，但2014年發展商西安四德置業因資不抵債，最終爛尾。該大樓目前無水、無電、只有外牆完工。樓高33層的易合坊沒電梯，有入住業主只能每天爬29層，上樓就要近半小時。

來源：YouTube

事件引發網路關注，最終經過各方面的配合下達到交房條件。據西安市灞橋區人民法院「民事裁定書」顯示，因西安四德置業有限公司嚴重資不抵債，導致項目爛尾，進入重整程序後，需投入資金進行續建。選擇以房屋交付方式受償的購房債權人，需在辦理不動產產權證書時補交重整受理後發生的續建成本。

易合坊爛尾8年，有業主因受疫情影響不願在付租屋費，選擇入住這間本應該交屋的闌尾樓...
易合坊爛尾8年，有業主因受疫情影響不願在付租屋費，選擇入住這間本應該交屋的闌尾樓中。（取材自微博）

據報導，續建相關費用需要業主自行承擔，小區業主表示，「1平方米最高為1800元，算下來每戶需要掏近20萬元。」

陝西西安易合坊有業主因收入不穩3月入住。（取材自極目新聞）
陝西西安易合坊有業主因收入不穩3月入住。（取材自極目新聞）

網友也為業主叫屈，「為啥要業主交一次又一次的錢，政府監管不到位，所有的罪責都要業主承擔？業主10年房租房貸，能拿得出錢嗎？20萬啊，不是2塊錢」、「房地產市場要不崩盤，要不政策制度改革」、「賺錢都是官商的，虧錢老百姓埋單」。

不過，與鄭州豫森城業主可能要負擔的續建費比起來，西安易合坊只能算小巫見大巫。

因為電梯無法使用，易合坊的電梯口，每一層的樓道上都堆滿了建築垃圾。（取材自極目新...
因為電梯無法使用，易合坊的電梯口，每一層的樓道上都堆滿了建築垃圾。（取材自極目新聞）

豫森城爛尾5年之後，業主們終於等來了接盤方鄭州貿爾通公司。但業主說，貿爾通公司在今年4月份向業主口頭提出的要求是每平方米加價7000元，「買房的時候每平方米才7000來塊，我們肯定不願意出這個錢，因為開發商（把樓盤）搞爛尾了，欠那麼多錢跟我們業主沒有任何關係」。

而按照豫森城最大戶型153平方米計算，業主最高或面臨超過100萬元的續建費用。

廣東律師武傑說，「購房者在依照（房屋買賣）合同約定支付購房款之後，並沒有額外支付續建費的義務」。

爛尾樓 鄭州 疫情

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