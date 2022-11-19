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江西少年校內離奇失蹤 抽乾化糞池也不見蹤影

中國新聞組／北京19日電
中國江西一名15歲高中生胡鑫宇，在校內離奇失蹤一個月，至今下落不明。（取材自上游新聞）
中國江西一名15歲高中生胡鑫宇，在校內離奇失蹤一個月，至今下落不明。（取材自上游新聞）

中國江西一名15歲高中生，日前從宿舍走到學校晚自習時，竟在這短短100公尺距離內離奇失蹤，家屬與警方一個多月來持續找人，甚至抽乾了人工湖和化糞池，但這名少年就像人間蒸發，至今仍找不到相關的任何線索。

上游新聞報導，這名15歲失蹤少年名叫胡鑫宇，就讀江西省上饒鉛山縣致遠高中一年級。10月14日當天，胡鑫宇本該參加學校晚間6時20分開始的晚自習，然而家屬卻在深夜11時41分接獲校方通知胡鑫宇失聯。

監視器畫面拍下胡鑫宇最後身影，是在當天下午5時48分的宿舍走廊上，期間還和同學擦身而過，之後就再也不見胡鑫宇的蹤影。胡鑫宇的母親表示，宿舍到教學樓不到100公尺，但在這條關鍵路線上，有一處十幾公尺路段是監視器死角。

據報導，家屬和警方在校內校外展開地毯式搜索，連校園的人工湖、化糞池都抽乾了，但依然沒有找到任何線索。根據尋人啟事，胡鑫宇失蹤時只帶了一隻錄音筆，手機、手表與錢財都放在宿舍，身上也未攜帶任何證件。

中國江西一名15歲高中生胡鑫宇，在校內離奇失蹤一個月，至今下落不明。（取材自上游...
中國江西一名15歲高中生胡鑫宇，在校內離奇失蹤一個月，至今下落不明。（取材自上游新聞）

極目新聞指出，胡鑫宇一名親戚表示，致遠高中是封閉式學校，學生不能隨意進出，胡鑫宇的失蹤非常可疑。據校方說法，胡鑫宇失蹤當日，校方有派遣多名教師組隊找人，學校可以翻牆出去的位置都長滿了苔蘚，他們仔細檢查也沒有發現任何踩踏的痕跡，學校圍牆外也沒有發現不對勁的地方。

事發至今已一個多月，胡鑫宇的家屬表示「還在尋找，家人們在不間斷的尋找和痛苦中。」胡鑫宇母親問了兒子身邊的同學，但他們表示胡鑫宇在失蹤前並無任何異狀。

胡鑫宇生活照。（取材自橙柿互動）
胡鑫宇生活照。（取材自橙柿互動）

來源：YouTube

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