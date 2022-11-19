男童失蹤3個月「疑遭拐賣」 任賢齊暖心幫路人尋子

任賢齊（左）與孫先生合影，並鼓勵他不要放棄。（取材自紅星新聞）

台灣藝人任賢齊近日在微博 發文，透露自己在錄製節目途中遇到一名爸爸在尋找失蹤多時的7歲兒子，因此特別發文號召大家一起幫忙，更釣出一票演藝圈好友轉發。據悉，這名失聯男童今年8月在甘孜雅礱江邊上失蹤，事件月初已立案為被拐賣案，目前家屬仍苦盼音信。

香港 01報導，這名失蹤男童名叫孫澤莀，孫先生表示，今年7月初他帶著兒子從重慶來到四川甘孜州雅江縣親戚家玩耍，8月2日中午兒子與鄰居小孩外出玩耍後就杳無音信。和孫澤莀一塊出去的小男孩表示，兩人原本在廣場上玩，後來對方去上廁所，就不知道他去哪兒了。孫先生等人在廣場附近尋找未找到，遂前往附近的雅江縣公安 局河口派出所報警求助。

民警調閱監視器發現，孫澤莀和同行朋友當日下午近1時進入了廣場附近一片監視器死角遊玩；1時36分時，朋友被拍到先行離開，孫則再未出現。警方當晚11時許，於雅江縣沿河路城南大橋附近的雅礱江邊發現孩子所穿的全部衣物，包括內褲、襪子等。

來源：YouTube

然而事發三個多月，孫澤莀仍下落不明，孫先生此前得知任賢齊、鄭鈞、張震嶽、郝雲、馬頔、信等藝人將來甘孜錄製節目後，便在雅江等待節目組到來，希望向他們求助，通過藝人們的影響力，尋找兒子的線索。

幸好，任賢齊樂意幫忙，在微博上公開發聲：「請大家幫幫這位無助的父親！如果有相關信息請盡快聯繫他的電話。願他的孩子早日回家！」並附上多張該位失蹤孩子的特徵照。

貼文曝光後，同為演藝圈好友的舒淇、張震嶽等人也紛紛轉發，更有網友大讚任賢齊暖心的舉動。