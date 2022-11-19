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寶貝我們乾一杯… 中國幼兒園最火的「網紅歌」 家長批低俗

中國新聞組／北京19日電
中國各地幼兒園出現「成人化音樂」。（視頻截圖）
中國各地幼兒園出現「成人化音樂」。（視頻截圖）

「寶貝寶貝我們乾一杯，這是你最愛的黑桃A」，「長長的腿一尺八的腰圍，此刻的我只想親吻你的嘴……」這首名叫「黑桃A」的網紅流行曲正以「迅雷不及掩耳之勢」，瘋狂席捲中國的幼兒園，引發不少家長的不滿，擔憂歌詞寫得太低俗，會教壞小孩子。專家也指這首歌文字內容不美、格調不高，不適合幼兒園小朋友演唱，尤其他們正處於思想啟蒙的重要階段。

揚子晚報報導，近些年來夜店舞廳的混音舞曲經常在短視頻平台以及直播間出現，「黑桃A」一開始也是先在短視頻平台流行，由於節奏感、韻律感過於突出，很多網友聽上頭後，把它編撰成了簡易的舞曲，發佈於社交平台。

影音來源：YouTube

歌曲火出圈後，幼兒園的老師們也跟風模仿。短視頻平台中只要搜索「黑桃A」關鍵詞，就能找到不少幼兒園老師的領唱視頻，一條男教師發布的教學視頻甚至獲得16.1萬次點讚，近萬人留言評論。

然而，「黑桃A」露骨的歌詞卻引起家長們擔憂，河南一名家長李女士就表示，讀幼兒園大班的孩子回到家就一直哼唱這首歌，一問之下才知道竟然是學校老師教的。李女士表示，「歌詞寫得太低俗了，孩子現在還小，聽多了這種歌，多多少少會受到影響。」

兒童文學家祁智認為，「黑桃A」文字內容不美、格調不高，顯然不適合幼兒園小朋友演唱。他表示，「孩子正處於思想啟蒙的重要階段，有些幼兒教育老師注意了形式，卻忽略了內容，這是不妥當的。」

幼兒園老師一招一式地比畫著動作，小朋友們跟著學「黑桃A」。 （視頻截圖）
幼兒園老師一招一式地比畫著動作，小朋友們跟著學「黑桃A」。 （視頻截圖）

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