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鄭州防控悲劇 女嬰遭拒診延誤送醫病亡 母控：還有人權嗎？

中國新聞組／北京18日電
因耽誤送醫身亡的女嬰。（視頻截圖）
因耽誤送醫身亡的女嬰。（視頻截圖）

中國再傳防控悲劇，繼蘭州3歲男童因「嚴格防疫」就醫不及死亡後，近日河南鄭州市也傳出一名四個月大女嬰被醫護人員以「非重症」為由拒絕接診，導致女嬰延誤12小時送醫最後不幸病逝。女嬰父母在網路上發文控訴，引起熱烈關注，鄭州市衛健委宣傳處一名工作人員表示，相關人員在調查當中。

李寶亮當時撥打120的記錄。（取材自中國新聞周刊）
李寶亮當時撥打120的記錄。（取材自中國新聞周刊）

縱覽新聞報導，河南省周口市淮陽區一父親李寶亮16日發文稱，女兒於今年6月29日出生，10月8日因為患病送往鄭州市一家醫院救治，經當地醫院診斷罹患血管瘤；女嬰接受治療後，於10月14日順利出院。然而，此時正逢鄭州疫情防控，李寶亮一家只能暫住當地親戚家。

11月12日，李寶亮的妻子郭艷喜被篩檢為「無症狀患者」並送入方艙隔離，李寶亮和女兒則因為屬於密接人員，轉送到鄭州市金水區未來路一家酒店隔離。

李寶亮表示，女兒14日出現嘔吐、腹瀉症狀且不願進食，他擔心孩子脫水，11時57分撥打120急救電話，接線人員稱他處於隔離酒店，需要酒店醫護人員撥打急救電話才行；李寶亮趕緊聯繫酒店前台，前台卻表示他可以自己撥打急救電話求助。

12時01分，李寶亮第二次撥打急救電話求助，約半小時後，救護車抵達酒店，隨車人員待在樓下，堅持要求樓上的李寶亮父女先做篩檢。

據報導，篩檢結果顯示女嬰陰性，但李寶亮檢測陽性，隨車人員見此，打電話給李寶亮，堅稱女嬰「不是重症，不能用救護車把她帶走」，即便駐守酒店的醫護人員頻頻懇求救護車幫忙，仍遭拒絕；救護車在當日下午1時20分離開，浪費近一小時。

李寶亮發文控訴，120醫護要求他讓酒店向上通報，等到晚間8時30分左右才有另一部救護車前來，然而救護車卻非就近送醫，而是先去接送另一名病患，再將三人載到距離鄭州近100公里外的登封市陽城醫院（原鄭州市第十六人民醫院），此時已接近晚上11時。

女嬰母親郭艷喜16日在社交平台抖音發視頻，實名舉報鄭州防疫人員不作為，120急救站草菅人命。她批評，「到了登封醫院，醫生只發了一個體溫計，也沒有人過來問，凌晨12點，因為體力不支，孩子體溫驟降，發生窒息，搶救三個小時後，搶救無效死亡」。

郭艷喜在影片中質疑，撥打120後，醫護人員沒有第一時間去接診，而是互相推拖，「在路上耽誤了12個小時，錯過了最佳的治療時間。一個小小的嘔吐腹瀉，竟然要了孩子的命。在鄭州，還有人權嗎？」。

這起延誤送醫害命並非首例，疫情防控期間，中國各地發生多起類似事件。最近一次被曝光的是11月1日，蘭州市七里河一名3歲男童，需要送醫院搶救，其父親多次撥打120急救站，但無人理會，在場的警察拒絕協助，導致男童搶救無效死亡。

鄭州 篩檢 河南

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