江蘇男發視頻批「烤全羊糊了」 店家遭網暴怒索賠2萬

韓姓男子吃到的烤全羊。（取材自極目新聞／受訪者供圖）

江蘇常熟的韓姓男子8月26日去一家號稱是常熟烤全羊的「天花板」的餐飲店，消費4500元（人民幣，下同，約635.72美元）但體驗並不好，烤全羊還是糊的，韓男在網上吐槽此事引發網友關注，狂刷電家負評。店方則稱，因客人遲到一個半小時，烤全羊被回爐加熱才有點偏老，他們認為韓男和大量水軍的惡意差評嚴重影響了店裡生意。目前，店方已提告韓男，索賠2萬元。

來源：YouTube

極目新聞報導，韓男說，8月26日晚他在當地一家餐飲店請朋友和員工共19人吃飯，這家店號稱是常熟烤全羊的「天花板」，他是慕名前往。沒想到剛一上桌，老闆娘就過來說，「羊可能烤得老了一點，但各有各的風味。」韓男等人動筷子後發現，這隻約2000元的羊烤得有些糊，比牛肉乾還硬。

韓男說，他們點了啤酒，再加上其他配菜，總共消費了約4500元。但還沒吃完，服務員就不停進出房間，感覺有意趕他們走。他們想找老闆娘溝通羊烤糊了的事，發現老闆娘已經「逃走了」，自己只好結帳離開。

9月5日，韓男在社交媒體發視頻吐槽此事，點名提到了涉事店家，還調侃自己是「大冤種」。

這條視頻引起了許多網友的關注，近期店方視頻下方有大量網友發布的負評：「有烤糊羊嗎」、「來一份老黑羊」、「還沒倒閉呢。」

對此，店方通過視頻解釋，稱韓男預定8月26日晚6時半來，6時15分羊烤好後，韓男遲遲未到且拒接電話，直到晚上7時45分，韓男才單獨來店，烤全羊更是在晚上8時客人到齊後才上桌。

店方稱，烤全羊剛出爐食用最美味，由於客人晚到一個半小時，他們不得不將已經烤好的羊回爐，回爐過的肉質難免不同，客人們就餐過程中興高采烈，羊也吃完了，自始至終沒有提菜品有問題。店方表示，該店不做夜宵，每晚10時打烊，所以服務員在晚上9時55分前去提醒客人，並非驅趕。

店方稱，自9月5日晚韓男發布吐槽視頻開始，水軍集體上陣對該店社交帳號進行轟炸、騷擾和辱罵，長達兩個多月，讓所有員工身心俱疲，所以選擇向法院提告。

對於店方的說法，韓男並不認同。韓男說，8月26日一開始定的就是晚上8時，可能因為口音問題，店方聽錯了時間。

11月10日，韓男收到了起訴書，店方以網路侵權為由要求他刪除視頻、賠禮道歉，賠償店方損失1元以及為維權支出的必要費用2萬元。

對此，韓男表示，網友們看到他的視頻後產生共情，所以大家紛紛評論此事，這些人並不是他組織的水軍。

此案將於12月8日開庭審理，韓男說，他打算積極應訴，沒有與對方庭前和解的打算。