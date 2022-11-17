渝官攔車：滾遠點！你們涉傳播新冠 網友痛批好大官威

微博微信最近流傳一段影片，重慶開州區副區長李先凱在勸返外地車輛時，大聲喝斥。（取材自微博）

雖然官方三令五申，不准對來自低風險地區人員採取強制勸返、隔離等限制措施，但很多地方官員顯然還是不敢放鬆。重慶一名官員日前甚至還對準備進城的外地民眾，大聲咆哮，「回去，離開，滾遠點！」

來源：YouTube

綜合媒體報導，網上最近流傳一段影片，日前一輛外地車進入重慶市開州區時，遇到開州副區長李先凱和交警正在一起檢查過往車輛，李先凱咆哮：「你不是我們這兒的人，你到我們這來幹啥」、「回去，離開，滾遠點！不然，否則公安 馬上來拘留你們。你們涉嫌傳播疾病，傳播新冠肺炎 」，相關視頻曝光後，隨即引發熱議。

李先凱粗暴勸返方式，遭網友怒批，「真是好大的官威」、「毫無敬畏之心、毫無底線思維、毫無法治意識，這樣的幹部應當就地免職」。

當地政府回應稱，網傳影片發生於10月，當事人向上級做了檢討。開州區區長陳道彬表示，據李先凱本人講述該事件發生於10月12日，他本人已經認識到這個事他做錯了，現在已經取得了被勸返乘車人的諒解。

重慶市開州區政府官網顯示，李先凱負責開州區醫療保障衛生健康等工作。他10月中旬曾前往高速路口督導疫情 防控工作。