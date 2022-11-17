4年虧損63億元 中國影視一哥華誼兄弟裁員

華誼兄弟驚傳裁員。圖為華誼兄弟董事長王中軍。(新華社資料照片)

捧紅李冰冰、周迅、黃曉明與馮小剛等大腕的傳媒公司華誼兄弟驚傳裁員 ，號稱市值近人民幣900億（約127億美元）的中國影視一哥，因難敵疫情 等因素導致的虧損而撐不下去。此外，中國生鮮電商平台龍頭企業「每日優鮮」裁員後僅剩55名員工。

據每日經濟新聞報導，華誼兄弟10月27日發布「關於公司宣發業務及人員調整的通知」，宣布公司調整宣發業務模式，精簡宣發團隊。

依據這份通知，華誼兄弟坦承受疫情影響、經濟放緩、盈利能力受阻等因素，紙短情長，以四句感謝，送別離開的員工。

華誼兄弟指出，公司已經歷連續多個財年的成長放緩甚至負成長，因而更加審慎關注營運成本和費用的開支，合理化製宣發預算，差旅、房租成本等非人員相關開支，即便如此，公司依然面臨著很大的經營挑戰。

報導說，10月28日華誼發布的財報，今年前3季營業收入3億6600萬元人民幣(約5163萬美元)，年減61.66%；歸屬上市公司股東的淨利潤同比由盈轉虧，為負2億6000萬元，年減144.66%。

華誼兄弟解釋，這是因影片上映收入、影院票房收入減少等因素所致，季報發布當天，股價下跌4.25%。

報導說，於此同時，華誼兄弟今年在最主要業務，也就是電影方面的表現乏善可陳，無論是春節檔、五一檔、暑期檔還是剛過去的十一檔，華誼兄弟都沒有拿出爆款作品。

聞訊華誼兄弟裁員，著名電影人高軍沒有感到很意外，但深感悲涼與惋惜，並說：「如果你說華誼兄弟什麼都沒做，死就死了，活就活了，大家可能都不知道。正是因為它對市場有貢獻，而且是很大的貢獻，我們才覺得惋惜，覺得悲涼。」

檢視華誼兄弟過去逾四年的財報紀錄，即可了解高軍不意外的心境。

報導指出，2018年以來，華誼兄弟營收 逐年下滑，已連續四年半虧損。2018年至2021年，華誼兄弟總營收分別為38億1400萬元、22億4400萬元、15億元、13億9900萬元。淨利潤分別為負9億8500萬元、負40億4000萬元、負10億7500萬元、負2億2600萬元，總計四年間，華誼兄弟累計虧損超過63億元。

此外，據澎湃新聞報導，每日優鮮披露，截至2021年12月31日，每日優鮮共有全職員工1925名，2022年7月，公司進行了重大調整，包括人員優化，截至年報報告日期，公司共有55名全職員工。