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騰訊再裁員 串流、遊戲、雲端部門受影響

中國新聞組／北京16日電
媒體指出，中國科技巨頭騰訊控股已經開始針對影片串流、遊戲和雲端運算部門進行新一輪的裁員。（中新社）
媒體指出，中國科技巨頭騰訊控股已經開始針對影片串流、遊戲和雲端運算部門進行新一輪的裁員。（中新社）

中國科技巨頭騰訊控股已開始針對影片串流、遊戲和雲端運算部門進行新一輪的裁員。消息人士稱，裁員影響騰訊六個業務部門中的三個，包括視頻和新聞平台的「平台與內容部」（PCG）、以遊戲為主的「互動娛樂部」（IEG）及「雲計算和智能產業部」（CSIG）。目前，騰訊拒絕發表評論，未能確定裁員的規模。

自由亞洲電台報導，中國的科技行業繼續感受到監管打擊及清零政策的影響，這些措施減緩中國經濟增長。

今年稍早，騰訊已與阿里巴巴集團和小紅書等科技公司一起裁員。8月，騰訊披露其員工人數從3月的11萬6213人降至6月底的11萬715人。

Refintiv數據顯示，分析師預計騰訊第三季度業績報告收入持平或小幅縮水。

騰訊管理層表示，他們專注於削減成本，已關閉某些領域的非核心業務，包括在線教育、電子商務和遊戲直播。

這家總部位於深圳的公司正著眼於全球擴張，以抵消中國的增長放緩。路透曾報導，騰訊正在重新調整其併購戰略，將更多精力放在併購海外遊戲公司上。

包括臉書母公司元宇宙（META Platforms）、英特爾公司和推特（Twitter）在內的幾家美國科技公司也在最近幾周裁減了數千名工人。

裁員 雲端 教育

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