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天價 魚子醬拇指檸檬茶1杯300元 博士一句話打假

中國新聞組／北京16日電
上海有商家推出一款單價300元的魚子醬拇指檸檬茶。(取材自極目新聞)
上海有商家推出一款單價300元的魚子醬拇指檸檬茶。(取材自極目新聞)

近日，上海有商家推出一款單價300元人民幣(約42.3美元)的魚子醬拇指檸檬茶。店員表示，該款檸檬茶中加入了800元1斤(約0.5公斤)的魚子醬，引發熱議。但有網友發現，團購網站上該檸檬茶價格為29.9元一杯，已售出1.6萬份。

來源：YouTube

濟南時報報導，隨後，中科院植物學博士、中國植物學會科學傳播工作委員會成員史軍在微博上「打假」，他表示，魚子醬檸檬大名叫「指橙」，跟魚子醬沒有任何關係，只是果肉形似魚子而已。價格1斤大概在150-200元之間，並不需要800元。

網友發現，除魚子醬拇指檸檬茶外，該茶飲品牌出售同樣為300元一杯的貓山王榴蓮汁和金玉三撚橄欖汁。

另據極目銳評報導，一杯檸檬茶賣到300元，說一句「天價」也不算過分了。結果，這還是奶茶界的「內部梗」，所謂的「魚子醬」，其實是澳洲指橙，一種手指形狀的水果，果肉由魚子大小的微粒組成，因為外形相似加上價格一樣昂貴，被稱為檸檬中的「魚子醬」。而這款檸檬茶之所以賣到300元高價，據店家解釋，就是因為用的是這種珍品檸檬。

報導說，這套路實在過於熟悉，讓人不得不聯想起去年11月引發網絡熱議的「千元一杯天價橄欖汁風波」，當時，深圳一家奶茶店，推出了1000元一杯的金玉三撚橄欖汁，表示用的是進價800多元一斤的橄欖。結果後來被市場監管部門查出，原材料實際進貨價格與宣傳價格不符，涉嫌虛假宣傳被罰了50萬元。

報導指出，「天價」噱頭的確很容易吸引人的注意力，但大部分人都只是出於好奇看看，並不會因為好奇就在一杯休閒茶飲上砸下幾百、上千元。茶飲店要留住顧客，最終靠的還是口味和性價比，天價的套路一玩再玩，只會讓人感到厭煩，炒作不成，最後成了「反向營銷」，也就只能自食苦果。

上海有商家推出一款單價300元的魚子醬拇指檸檬茶。(取材自極目新聞)
上海有商家推出一款單價300元的魚子醬拇指檸檬茶。(取材自極目新聞)

澳洲 微博 YouTube

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