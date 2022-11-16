我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普確定再戰2024 拜登批他在位時「辜負美國」

世說新聞╱她尿尿 他打飛機 親測LA捷運好恐怖

河南男初中學歷 造出5架載人飛機 夢想飛躍黃河

中國新聞組／北京16日電
時松波駕駛他自製的載人飛機。(取材自極目新聞)
時松波駕駛他自製的載人飛機。(取材自極目新聞)

河南商丘一名只有初中學歷的男子時松波，有個「造飛機」的遠大夢想。他從飛機模型跨足載人飛機，先後已製造五架載人飛機並成功試飛，他駕駛飛機在天空翱翔的視頻，令網友大呼了不起。目前的他正在設計製造第六架飛機，希望今後能夠駕駛自己的飛機在黃河上空翱翔。

來源：YouTube

極目新聞報導，在一間農家小院的車庫裡，停放著一架載人飛機，設計製造它的「工程師」，是一位僅有初中文憑的36歲男子。時松波14日說，他已經先後製造了五架載人飛機，並成功試飛，「目前正在設計製造第六架飛機，希望今後能夠駕駛自己的飛機在黃河上空翱翔。」

日前，一段時松波駕駛飛機在天空翱翔的視頻刷屏網絡。時松波說，那段視頻裡，他駕駛「飛天」的就是自己製作的第五架飛機，那架飛機配備了一個15公升的油桶，「用的是95號汽油，一次可以飛行約兩個小時」。

時松波介紹，他家住在河南省商丘市寧陵縣劉樓鄉大呂集村，祖輩幾代人都是農民。初中畢業後，從小就熱中於研究和製作飛機模型的他，南下打工幸運地加入了一家航空模型公司。在那裡，他學到了許多製作飛機模型的知識，後來他也開始更多接觸到了載人飛機，並開始利用空閒時間嘗試製造屬於自己的載人飛機。

第一架飛機是2009年做出來的，時松波取名為「松波號」。

「說實話，想到要去第一次試飛，心裡多少有點擔心。」時松波說，一開始，他根本不敢把飛機開上天，而是駕駛飛機在地面上走了幾百個來回。後來，先嘗試著讓「輪子離地」，再做到讓飛機整體升空。好在，當年飛機最終試飛成功，自己邁出了夢想的第一步。

「之前我一直在深圳一家航模公司做研發工程師，後來我決定辭職回鄉專心做自己的飛機。」時松波表示，當時他辭去了年薪20萬元人民幣(約2.8萬美元)的工作，自己的第三架飛機就是在那一年問世的。

由於第三架飛機做得是一個飛艇，其機身上方類似熱氣球的造型，顯得十分有些奇特。時松波說，當時那架載人飛艇花費了他30多萬元才做出來，飛艇高10米、長23米，可以乘坐2人，飛行高度500米，時速可以達到50公里。

第三架飛機做出來一年後，他就設計製造出自己的第四架飛機，是一架載人單翼超輕型飛機，當時也試飛成功了。

回鄉後的時松波，自己創業當老闆，成立公司做起了航模產業。時松波說，「那時候一天可以生產50架航模，多數產品都出口到了國外。」然而，受疫情影響，大約一年前，時松波不得不注銷了自己的航模公司，開始專心研究自己的載人飛機。

河南 疫情 YouTube

上一則

劉強東今年捐了149億人民幣 首次成「中國首善」

延伸閱讀

世說新聞╱她尿尿 他打飛機 親測LA捷運好恐怖

世說新聞╱她尿尿 他打飛機 親測LA捷運好恐怖
飛機降落乘客起身大鬧「我要殺了你」 遭強制下機送醫

飛機降落乘客起身大鬧「我要殺了你」 遭強制下機送醫
殲20戰機飛珠海 靈魂人物楊偉談心血

殲20戰機飛珠海 靈魂人物楊偉談心血
達拉斯飛行表演釀悲劇 2架二戰古董軍機相撞解體爆炸

達拉斯飛行表演釀悲劇 2架二戰古董軍機相撞解體爆炸

熱門新聞

胡錦濤被工作人員攙扶著離開位子，中共政治局常委栗戰書（右一）在旁協助。（美聯社）

胡錦濤中共20大離席前 栗戰書對他說：別看了，一切已成定局

2022-11-09 11:51
（影片截圖）

剎車失控？廣東1特斯拉高速撞死2人 特斯拉官方回應了

2022-11-13 02:55
上海地鐵列車外爆出火花。（取材自推特）

上海地鐵傳巨大爆炸 火光、濃煙直竄 乘客走軌道撤離

2022-11-10 22:54
圖為一名中國女性日前在北京舉辦的海外房產和移民展覽會上，向英國房地產投資公司的代理人諮詢。(Getty Images)

不准「潤」出中國？ 多個移民公司微信群傳被解散

2022-11-13 06:00
重慶3名醉酒女子深夜擾民惹眾怒，遭到居民圍毆，引起廣泛關注。（取材自瀟湘晨報）

3女深夜發酒瘋遭居民圍毆 影片揭真相 網讚：打得好

2022-11-14 08:00
洞庭湖底因水位降低出現神秘圖案。（取材自極目新聞）

洞庭湖乾涸湖底現大型神秘圖案 古城遺址？古墓群？

2022-11-12 00:40

超人氣

更多 >
217：205 共和黨距離贏回眾院 只差一席

217：205 共和黨距離贏回眾院 只差一席
這些都是心臟病的「隱形跡象」 預防要趁早

這些都是心臟病的「隱形跡象」 預防要趁早
馬斯克和查克柏格難兄難弟：皆因此特質慘遭滑鐵盧

馬斯克和查克柏格難兄難弟：皆因此特質慘遭滑鐵盧
拜習3.5小時峰會 漏了一個該談未談的重要議題

拜習3.5小時峰會 漏了一個該談未談的重要議題
女星亞莉安娜親哥 紐約曼哈頓中城當街遭2少年打劫

女星亞莉安娜親哥 紐約曼哈頓中城當街遭2少年打劫