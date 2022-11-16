山東服裝學院女出軌 公司聲援綠帽夫：拒用所有學生

廈門美速達國際物流有限公司發布的通知，並蓋上公章。(取材自新黃河)

山東服裝職業學院一名女學生婚內出軌同學，給在青島工作賺錢供她念書的丈夫帶了一頂綠帽，氣得丈夫騎單車3天3夜、翻牆進入校園討說法，還慘被5個保全壓制。事件在網路發酵後，一家公司發布「拒絕錄用山東服裝學院一切學生」的通知，發布員工表示，是為了被出軌的丈夫抱不平。

新黃河報導，網船截圖顯示，通知內容稱「本公司鄭重聲明，拒絕錄用山東服裝學院一切學生」，落款公司名稱為廈門美速達國際物流有限公司，並蓋有該公司公章。發布者曹先生證實公司發布此通知，下發到「美速達」旗下子公司的。曹先生表示：「看了很多關於該學校的事情，很為當事男生抱不平，公司都是年輕人，有點脾氣很正常，就是因為看不下去。」

通知發布後，追責也隨之而來。曹先生表示已經接到福州上級公司的批文，自己被降級了，目前在「停職」階段。曹先生表示：「福建和山東有距離差，只有說該校的學生過來我們這邊面試 ，我們拒絕了，才會產生後續其他的問題，我只是想表達我個人的想法，個人寫出來可能沒什麽反響，但是公司名義蓋個紅章，可能引發的輿論就大一些。」

對於遭到懲處，曹先生表示：「自己做的事情不會躲，會站出來解決，該怎麽做怎麽做，該怎麽處理怎麽處理，自己都可以接受。」目前該通知發布的平台已刪除，發布後續聲明的帳號顯示為私密帳號。

據企查查App 顯示，廈門美速達國際物流有限公司成立於今年8月3日，註冊資本500萬元人民幣，法定代表人為羅傑，經營範圍包括航空國際貨物運輸代理、陸路國際貨物運輸代理、運輸貨物打包服務等。