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王海打假瘋狂小楊哥 產品虛標功率 喊話「賠1億」

中國新聞組／北京16日電
抖音帶貨主播「瘋狂小楊哥」（右）在直播間售賣的金正破壁機和絞肉機，被發現虛標功率。（視頻截圖）
抖音帶貨主播「瘋狂小楊哥」（右）在直播間售賣的金正破壁機和絞肉機，被發現虛標功率。（視頻截圖）

年僅27歲、擁有1億粉絲的抖音帶貨主播「瘋狂小楊哥」，創辦「三只羊網絡科技有限公司」，鋒頭正健。然而，近日知名打假人王海發布視頻表示，瘋狂小楊哥在直播間售賣的金正破壁機和絞肉機，均為虛標功率。

中國經濟周刊報導，王海的視頻指出，瘋狂小楊哥販賣的破壁機標注功率為300W，實際僅為105W；絞肉機標注功率300W，實際功率為120W。由於產品頁面標注退一賠三，且這款產品賣價為399元（人民幣，下同，約56.4美元），售出的數量為6.8萬；若真的「退一賠三」，賠償總金額將高達1億。巧合的是，日前小楊哥才斥資約1億買下合肥一家科技公司的房產，王海因此喊話小楊哥，「再拿一億出來賠付給消費者」。

對此，有網友表示：「帶貨真的需要嚴格把控啊」「我經常在直播間買東西，突然覺得很容易踩雷」「主播帶貨，選品應該再認真一些」「賣的產品與實物不符就很過分」。不過大批小楊哥的粉絲不在意，甚至表示不是為了買東西而花錢，很多人是為了看偶像而去直播間捧場。

對於王海的打假，瘋狂小楊哥目前暫未回應，直播間裡仍有大批粉絲瘋狂刷禮物。不過，販賣平台目前已將該款產品下架，客服表示該款產品「暫時無貨」。詢問其虛標功率問題時，客服表示電機功率與產品整機功率不同，產品符合國家標準。

產品頁面標注退一賠三，賣價為399元人民幣，售出的數量為6.8萬，等於賠償金額高...
產品頁面標注退一賠三，賣價為399元人民幣，售出的數量為6.8萬，等於賠償金額高達1億。（取材自王海微博）

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