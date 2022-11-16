王海打假瘋狂小楊哥 產品虛標功率 喊話「賠1億」

抖音帶貨主播「瘋狂小楊哥」（右）在直播間售賣的金正破壁機和絞肉機，被發現虛標功率。（視頻截圖）

年僅27歲、擁有1億粉絲的抖音 帶貨主播「瘋狂小楊哥」，創辦「三只羊網絡科技有限公司」，鋒頭正健。然而，近日知名打假人王海發布視頻表示，瘋狂小楊哥在直播間售賣的金正破壁機和絞肉機，均為虛標功率。

中國經濟周刊報導，王海的視頻指出，瘋狂小楊哥販賣的破壁機標注功率為300W，實際僅為105W；絞肉機標注功率300W，實際功率為120W。由於產品頁面標注退一賠三，且這款產品賣價為399元（人民幣，下同，約56.4美元），售出的數量為6.8萬；若真的「退一賠三」，賠償總金額將高達1億。巧合的是，日前小楊哥才斥資約1億買下合肥一家科技公司的房產，王海因此喊話小楊哥，「再拿一億出來賠付給消費者」。

對此，有網友表示：「帶貨真的需要嚴格把控啊」「我經常在直播間買東西，突然覺得很容易踩雷」「主播帶貨，選品應該再認真一些」「賣的產品與實物不符就很過分」。不過大批小楊哥的粉絲不在意，甚至表示不是為了買東西而花錢，很多人是為了看偶像而去直播間捧場。