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山東中國銀行白晝遭搶 嫌犯挾持人質與警對峙遭擊斃

中國新聞組／北京16日電
中國銀行山東泰安支行15日中午發生銀行搶劫案，民警和武警到場處置。（取材自微博）
中國銀行山東泰安支行15日中午發生銀行搶劫案，民警和武警到場處置。（取材自微博）

中國銀行山東泰安支行15日中午發生銀行搶劫案，嫌犯挾持人質與警方對峙，由於嫌犯情緒激烈，叫囂與人質同歸於盡，最後警方的狙擊手將其擊斃，救出一名人質。由於該銀行位於交通繁忙之處，警方荷槍實彈攻堅引發民眾圍觀。嫌犯搶劫銀行的動機為何，尚待調查中。

來源：YouTube

極目新聞報導，事發銀行位於泰安市泰山區校場路和財源大街交會處。鄰近該銀行的一商戶介紹，該銀行設有前後兩個門，前門是大門，顧客辦理業務都是從前門進，平時有保安值守。而後門是內部通道，客戶無法進入。

多位在現場的市民指出，案件發生在15日中午12時許，民警在銀行大門集結。據市民張先生現場拍攝的圖片顯示，民警到事發銀行馬路對面一酒店門口，在掛有酒店招牌的門樓上架設了狙擊步槍。架設狙擊步槍的地點，距離銀行大門不足百米。

張先生說，在他看到狙擊手後十多分鐘，他聽到了一聲槍響。黃先生也表示，1時許，他在現場聽到了槍聲，警方就衝進銀行去了。張先生說，幾分鐘後，他看到有一人從銀行裡被抬了出來。黃先生也表示，在現場看到有人身裹藍布被抬上救護車。

消息傳出，連網民都不敢置信，疫情管制這麼嚴格的現在，還有人敢鋌而走險，紛紛留言表示「大家都用支付寶微信，現在銀行還有錢嗎？」、「電影看多了吧」，也有網民指出「快過年了，疫情導致提工停產，他大概真的沒錢用」，認為嫌犯是受到環境所逼。

中國銀行山東泰安支行15日發生銀行搶劫案。(視頻截圖)
中國銀行山東泰安支行15日發生銀行搶劫案。(視頻截圖)

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