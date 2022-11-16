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抗議封控 海珠區居民毀圍欄推警車 警用高壓水槍鎮壓

中國新聞組／北京16日電
廣州海珠區及天河區14日晚爆發數百位民眾罕見上街抗議強硬嚴厲的封控措施，群眾憤怒推倒隔離圍籬。（取材自推特）
廣州海珠區及天河區14日晚爆發數百位民眾罕見上街抗議強硬嚴厲的封控措施，群眾憤怒推倒隔離圍籬。（取材自推特）

廣州疫情持續升溫，廣州市15日新增逾6千病例。由於一直延長封控，海珠區及天河區14日爆發數百位民眾上街抗議事件，民眾憤怒推倒防疫圍籬，並在大街怒吼「不要再測試了」、「解封、解封、解封」。警方動用高壓水槍驅散民眾，現場有人受傷。

衛健委通報15日新增本土確診1568例與無症狀感染者18491例，其中廣州市新增本土確診病例509例(158例+351例無症狀感染者歸轉)，另新增無症狀感染者6138例。

自由亞洲電台、香港01報導，發生衝突的地點為海珠區城中村，天河區也有民眾走上街頭。城中村是移工聚居的窮困社區，這些地區自11月5日以來就遭到嚴格封控，民眾上街抗議封控已嚴重影響生計，要求減免房租、提供回鄉自費隔離的費用、補償等。

網傳影片顯示，大批市民推倒限制居民出入的圍欄，又將雜物丟向身穿防護服的防疫工作人員，也有人合力將停泊在路邊的警車推翻。多名社交媒體用戶表示，14日晚間在地區街道上，金屬障礙物掉落的叮噹聲迴盪在整個街區，並與民眾歡呼聲交織在一起。

警方試圖破開鐵閘進入小區，大批居民反抗，遂發射高壓水槍鎮壓。有影片顯示，有示威者被公安制伏，雙手被反綁，但公安仍一腳踏住倒地的示威人士的頸部。事發後，多輛警車駛往現場，包括車身寫有「特警」二字的警車。

另據南方日報報導，廣州方艙醫院已啟用6個，開放床位2萬餘張。廣州本輪疫情規模大，當前日增感染人數仍處於高位。經統計約95%本土感染者集中在海珠區。　

示威民眾並和當地警方展開對峙，連警車也被推倒。（視頻截圖）
示威民眾並和當地警方展開對峙，連警車也被推倒。（視頻截圖）

公安 疫情 防疫

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