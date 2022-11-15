浙婦生4女再懷孕 夫憂又是女兒訴離

浙江臨海一女子決定離婚，獨自帶四個女兒。(取材自九派新聞)

浙江臨海一女子近日發視頻稱，自己已有四個女兒，卻又意外懷孕，老公懷疑此次懷的又是女兒，便提出盡快離婚，兩人最終達成離婚協議。

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綜合媒體報導，該女子姓胡，今年25歲，她受訪時稱，「懷上老五已經有八個多月了，不知道是女兒還是兒子，他（老公）感覺還是有點怕吧，說我生不出兒子那種意思，他就說不生兒子就找別人生，我死了心了。」

胡女稱，離婚後孩子全部跟著她，前夫每月支付1000元人民幣（約141.36美元）撫養費，每個孩子200元人民幣（五胎在孕中），更多的費用他無力承擔，他還打算以後再婚生個兒子。

胡女表示，看到老公如此決絕，自己毫不猶豫地答應了他的離婚要求。據了解，胡女來自貴州農村，目前在浙江打工養活四個女兒，平時還帶著四個女兒上班。

對於胡女的遭遇，不少網友表示同情，並為她加油，「一切都會好起來的！」

而對於胡女老公重男輕女的思想和不負責任的行為，網友們紛紛指責，有人稱：「女兒多好啊！上輩子拯救過銀河系了吧！自己想生女兒還生不出來呢！還有人不想要！身在福中不知福啊！如果父母歲數大生病了，照顧在病床邊上的一定是女兒。」