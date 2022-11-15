我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

法拉盛豆花老店白天遭搶 商家憂治安

火災頻發 紐約擬禁售劣質、二手鋰電池

浙婦生4女再懷孕 夫憂又是女兒訴離

中國新聞組／北京15日電
浙江臨海一女子決定離婚，獨自帶四個女兒。(取材自九派新聞)
浙江臨海一女子決定離婚，獨自帶四個女兒。(取材自九派新聞)

浙江臨海一女子近日發視頻稱，自己已有四個女兒，卻又意外懷孕，老公懷疑此次懷的又是女兒，便提出盡快離婚，兩人最終達成離婚協議。

來源：YouTube

綜合媒體報導，該女子姓胡，今年25歲，她受訪時稱，「懷上老五已經有八個多月了，不知道是女兒還是兒子，他（老公）感覺還是有點怕吧，說我生不出兒子那種意思，他就說不生兒子就找別人生，我死了心了。」

胡女稱，離婚後孩子全部跟著她，前夫每月支付1000元人民幣（約141.36美元）撫養費，每個孩子200元人民幣（五胎在孕中），更多的費用他無力承擔，他還打算以後再婚生個兒子。

胡女表示，看到老公如此決絕，自己毫不猶豫地答應了他的離婚要求。據了解，胡女來自貴州農村，目前在浙江打工養活四個女兒，平時還帶著四個女兒上班。

對於胡女的遭遇，不少網友表示同情，並為她加油，「一切都會好起來的！」

而對於胡女老公重男輕女的思想和不負責任的行為，網友們紛紛指責，有人稱：「女兒多好啊！上輩子拯救過銀河系了吧！自己想生女兒還生不出來呢！還有人不想要！身在福中不知福啊！如果父母歲數大生病了，照顧在病床邊上的一定是女兒。」

上一則

拜習會久違的畫面 環時社評：緩解了世界緊張情緒

延伸閱讀

香港小姐奪冠出道 袁詠儀自認懷孕時最美

香港小姐奪冠出道 袁詠儀自認懷孕時最美
水中加料 律師被控誘騙妻墮胎

水中加料 律師被控誘騙妻墮胎
李小璐出軌離婚3年疑交往年下男 PO網炫耀技巧好

李小璐出軌離婚3年疑交往年下男 PO網炫耀技巧好
為了圓懷孕的謊 德州女殺人奪胎…判死

為了圓懷孕的謊 德州女殺人奪胎…判死

熱門新聞

胡錦濤被工作人員攙扶著離開位子，中共政治局常委栗戰書（右一）在旁協助。（美聯社）

胡錦濤中共20大離席前 栗戰書對他說：別看了，一切已成定局

2022-11-09 11:51
（影片截圖）

剎車失控？廣東1特斯拉高速撞死2人 特斯拉官方回應了

2022-11-13 02:55
上海地鐵列車外爆出火花。（取材自推特）

上海地鐵傳巨大爆炸 火光、濃煙直竄 乘客走軌道撤離

2022-11-10 22:54
圖為一名中國女性日前在北京舉辦的海外房產和移民展覽會上，向英國房地產投資公司的代理人諮詢。(Getty Images)

不准「潤」出中國？ 多個移民公司微信群傳被解散

2022-11-13 06:00
中國國家主席習近平(右)會見德國總理蕭茲(左)後合照。(美聯社)

「欸，你好」習近平見蕭茲首句話掀波

2022-11-07 04:00
網友日前在上海做核酸，偶遇42歲前中國職業籃球運動員姚明也去做核酸。（取材自微博）

姚明上海做核酸 發福逼近250公斤 被拍發飆嚇壞路人

2022-11-06 21:05

超人氣

更多 >
拜習會落幕 美重申一中政策反對中方脅迫台灣 布林肯將訪中

拜習會落幕 美重申一中政策反對中方脅迫台灣 布林肯將訪中
好市多購物可省錢 但這9大失誤反而讓你花更多

好市多購物可省錢 但這9大失誤反而讓你花更多
拜習會傳動粗插曲 中國代表團成員猛推美國女記者

拜習會傳動粗插曲 中國代表團成員猛推美國女記者
川普海湖莊園嫁女兒 新娘穿古希臘女神風禮服向夫致意

川普海湖莊園嫁女兒 新娘穿古希臘女神風禮服向夫致意
加州州長紐森妻 17年前遭淫魔溫斯坦性侵 淚流滿面作證

加州州長紐森妻 17年前遭淫魔溫斯坦性侵 淚流滿面作證