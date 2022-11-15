特斯拉失控狂奔連撞2死3傷 多機構稱難鑒定

事發車輛已嚴重毀壞。（取材自微博）

日前，廣東潮州饒平縣一男子稱駕駛特斯拉 準備停車時，車輛突然失控高速狂奔兩公里，接連撞上兩輛摩托車和兩輛自行車，造成二死三傷的嚴重後果。

來源：YouTube

新京報報導，特斯拉官方近日回應稱，從現有事故視頻可以看出，車輛高速行駛過程中剎車燈長時間沒有點亮，和後台數據反映的情況吻合。但是車主親屬並不認同上述說法，他質疑稱，車主是職業貨車司機，沒有醉駕，「誰會連續2.6公里踩錯剎車？」

面對雙方各執一詞，潮州饒平公安 局表示，此事由公安部門中隊處理。特斯拉方面也表示，目前警方正在尋求第三方鑒定機構進行鑒定以還原事故真相，會積極提供必要的協助。

對此，大部分鑒定機構表示難以鑒定。不少機構表示可以為車輛進行硬件方面的檢測 ，但如果是軟件或系統存在問題，以機構現有技術，不能保障檢測出來。還有的機構表示，此前曾為小鵬做過相關鑒定，報價為8萬元人民幣（約1.13萬美元）。

北京昇輝機動車鑒定評估公司相關負責人表示，「特斯拉有自己的獨立系統，雖然它使用了博世的制動，但最終的系統屬於特斯拉，這與其他使用博世制動的品牌都不太一樣」，對方表示，一般車輛的剎車、油門會有多個傳感器，假設是車輛的傳感器出現問題，後期再去鑒定，不保證能鑒定出來哪個傳感器是否有問題，「我們也鑒定過其他車輛的剎車系統，但特斯拉是特殊情況」。

浙江共安檢測鑒定負責人表示，最近一兩年新能源車事故頻繁，但鑒定技術基本差不多，只能看看自動駕駛系統目前的狀況，對於偶發性事故不保證能檢測出來。

「特斯拉有自己的品牌保護，對隱私數據設置了限制，外界是讀取不出來的。」一車一檢的服務人員表示，要檢測特斯拉是否真的出現剎車失靈比較困難。