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潮州特斯拉事故／高三生馬上要高考不幸遇難 母抱她課本痛哭

中國新聞組／北京14日電
廣東潮州一輛特斯拉日前發生嚴重車禍。（取材自極目新聞）
廣東潮州一輛特斯拉日前發生嚴重車禍。（取材自極目新聞）

廣東潮州饒平縣一輛特斯拉汽車在饒洋鎮加速狂奔碰撞多人，事故致饒洋鎮2死3傷，其中一名逝者是饒平四中高三學生。饒平縣第四中學校長表示，事故發生後不久，校方多位老師趕到現場幫忙，不幸遇難的學生讀文科成績不錯，排名差不多在50到100名之間，孩子比較聽話，成績很優秀。

綜上微博上流傳的訊息，有一位網友表示，弟弟剛好在這個時間點上學，高三學生在周六都是需要上學的，為高考做準備。

據了解，遇難的高三女孩馬上就要高考了，她馬上就要熬出頭了，她的爸爸媽媽該有多心碎，有目睹者說她的媽媽只能抱著她的數學課本在那裡痛哭。

該網友表示，那個不到一秒躲過的女生該有多後怕，大難不死，必有後福。希望這個事件可以有一個公正的解決，給傷亡的家屬一個交代，讓亡者早日安息，傷者安心養傷，早日康復。生活很苦，希望不要再有更苦的事情讓他們遭受了。

百度百科的資料顯示，饒平四中坐落於廣東饒平北部的饒洋鎮中心點的百煉崗上，距縣城黃崗66公里，是饒平縣山區片6個鄉鎮客屬20多萬人唯一的完全中學。該校現有初中18個班，學生1482人，高中27班，學生1986人，總數3468人。

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