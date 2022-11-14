潮州特斯拉事故／有沒有踩煞車？ 網關注4大焦點

潮州一名車主駕駛特斯拉造成2死3傷，影片顯示特斯拉高位煞車燈亮起 。 （視頻截圖）

廣東潮州一名車主駕駛特斯拉 11月5日急速狂奔2.6公里後造成2死3傷，車主堅稱是特斯拉突然失控造成，他中途曾猛踩煞車但毫無作用。但特斯拉卻稱車主當時全程沒踩煞車，反而電門被長期深度踩下並一度保持100%。兩方說法大相徑庭。這則話題昨天衝上微博熱搜第一，網民整理出四大焦點，試圖還原現場。但車禍 原因最終仍待警方調查後確定。

來源：YouTube

極目新聞報導，「特斯拉駕駛究竟有沒有踩煞車？」是網民關注的第一焦點。多名特斯拉Model Y車主表示，該款車在煞車時會有高位燈亮起，而車輛在高速行駛的情況下急煞車，後燈會快速閃爍提示後車。「行駛中如果長按P擋，可以緊急減速，但短按沒用」。

對於車企與車主方面相互矛盾的說法，知名汽車 博主常岩認為，車企方面提供虛假數據的成本無疑更高。「但這個事故確實有一些蹊蹺，事故車輛本來處於正常靠邊的低速狀態，與之前報導的多起特斯拉事故有本質的區別。在這種低速環境下，駕駛員出現誤操作的可能性比較小」。

第二個焦點是「事故車輛怎麼進行鑑定？」。據經濟觀察網此前報導，目前在第三方鑑定資質的認證上，還沒有就自動駕駛車輛的事故鑑定設置單獨的資質門檻，因此具鑑定資質的機構所擁有的鑑定能力，都主要針對燃油車。

據報導，如特斯拉與車主需進行第三方鑑定，則需通過當地市場監管總局或者法院指派、交警隊給機構發委託書等「公對公」的方式進行。

第三個焦點是「電車與燃油車失控有何區別？」。特斯拉這種智能電動車失控與燃油車失控有何區別也引來網民關注。「潮州這起特斯拉事故，車主方面稱制動踏板很硬，意思應該是踩不下制動，而特斯拉表示駕駛員全程沒有煞車動作，油門信號為100。雙方表達的意思相互矛盾，無法判斷誰說的是真實情況，還需要等待最終的調查結果」，一名汽車行業資深專家說。

另外，這位專家表示，現在車輛智能控制設計，從安全行駛角度考慮，高速行駛中按下P檔也無效，不能讓車停下來。緊急情況下的處理策略，應該是手動啟動電子煞車（駐車）或配合手煞逐漸減速。

第四個焦點是「傷亡者家屬如何維權？」。湖北好律律師事務所律師陳亮表示，本案最終鑑定調查如果證實車輛本身沒問題，是駕駛員原因導致事故，他可能構成交通肇事罪，要負刑事責任。如果是車況導致，生產廠家應承擔全部民事賠償責任，甚至涉及到刑事責任。