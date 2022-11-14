時速198 潮州特斯拉暴衝 狂奔2公里連撞多車釀2死

廣東潮州饒平縣一名車主日前駕駛特斯拉發生事故，車頭完全撞毀，可見當時撞擊力道之大。（取材自微博）

廣東潮州饒平縣一名車主日前駕駛特斯拉 Model Y準備停車時，車輛突然高速狂奔2.6公里，時速最高飆到198公里，接連撞上兩輛摩托車和兩輛自行車，造成2死3傷。駕駛稱行駛中制動踏板（煞車板）踩不下去，他多次按P檔按鈕躲避行人仍失控。特斯拉則稱，該車當時電門被長期深踩，且出事前未踩煞車。雙方各說各話，警方已介入調查。

來源：YouTube

網傳視頻顯示，事發在5日早上6時許，這輛特斯拉在饒平縣公路上緩緩駛向路邊商舖時突然轉向公路高速狂奔，驚險避開一輛電動自行車後，撞上一輛同向行駛的兩輪摩托車，撞倒對向一名騎自行車的男子，再撞毀一輛三輪摩托車，隨後側向撞向路邊一根電線桿和一輛貨車才停下來。

事故造成兩輪摩托車手和騎自行車的高中女生當場身亡。三輪摩托車駕駛員重傷，大腿、手等多處部位受傷，需要手術 。騎自行車的男子和詹姓駕駛受傷，其中駕駛兩根肋骨骨折、腿部受傷，男子無大礙。

據事故車輛55歲詹姓車主的兒子說，當時他的父親駕特斯拉到自家經營的水泥店門口準備靠邊停車，踩制動踏板時發現很硬，踩不下去，無法停車，按下P檔也沒有反應，只好繼續往前行駛，向左打方向，不料車輛駛上水泥路面後突然加速，中途猛踩煞車但毫無作用，一路快速行駛釀禍。撞倒三輪摩托車後，車輛氣囊彈出，父親就陷入昏迷失去意識。

父親被附近商戶救出送醫，他們當天就向特斯拉廠家反映了情況。交警已排除他父親酒駕毒駕。

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特斯拉回應指出，從現有事故視頻可以看出，車輛高速行駛過程中煞車燈長時間沒有點亮。這和後台數據反映的情況吻合：車輛電門被長期深度踩下，並一度保持100%；全程沒有踩下煞車的動作；駕駛期間駕駛員四次短暫按下P檔按鈕，又快速鬆開，同時制動燈也快速點亮並熄滅。警方正尋求第三方鑑定機構鑑定以還原事故真相。

詹先生無法接受特斯拉的說法。「電門100%的速度，會只有100多公里嗎？」。而且「既然會去閃躲，為什麼不會踩煞車？」；父親有20多年的貨車駕駛經歷，煞車踏板很硬，踩不下去，車輛停不下來，就趕緊按P檔，按一下看能不能停下來，沒想到車子開始向前飆。

大河報報導指出，駕駛詹先生說：「我以前開大車，知道車子下坡煞不住了要怎麼處理，頭腦裡面很快反應，要找個障礙物要把車子撞掉。這時車速已經100多公里在飆了，就盡量躲避車子和行人。」他說，他一隻腳一直踩煞車，從沒有踩過油門。