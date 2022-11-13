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南京家長掌摑兒童還推老人 鄰居：印象中他很有素質

中國新聞組／北京13日電
魯某動手打小孩。（視頻截圖）
魯某動手打小孩。（視頻截圖）

江蘇南京一名魯姓男童在幼稚園跟同學航航打架受傷，其33歲父親到對方家中討說法，憤怒打了對方小孩、推倒對方爺爺。事後據傳魯家家屬為此至同學家下跪道歉並要求和解。此事在微博引發熱議，據報導，航航家人對外表示不願意和解。鄰居則稱「看到兩家人變成這樣，心裡很不是滋味」，重要的是後續處理應避免傷害兩個孩子。

來源：YouTube

封面新聞報導，一段流傳於網絡的31分鐘的視頻顯示，魯男一家三口進門後詢問兒子同學航航為何打人，航航未回應。魯男身體前傾湊近航航，比劃著指向自己的耳朵問：「聽得見嗎？兩個耳朵都聽得見嗎？」之後突然伸手一巴掌將航航扇倒在地，再提高音量問：「以後還打不打人？」。

魯某衝突中將老人推倒。（視頻截圖）
魯某衝突中將老人推倒。（視頻截圖）

航航爺爺見孫子被打，立刻從椅子上起身拉起小孩，質問魯男幹什麼。魯男站起身，大聲喝斥「以後還打不打人，你告訴我。」航航開始哭泣，爺爺上前一步試圖用身體擋在兩人之間，情緒激動質問魯男為什麼打小孩。魯男一度恢復平靜稱：「對不起，我沒忍住，但是我確實忍不住了。」

航航爺爺忍不下這口氣，彎腰拿起塑料小凳砸向魯男肩膀，被魯男抬起胳膊擋開；又撿起拖鞋試圖擊打，魯男伸手隔擋稱「我不想動手」。爺爺轉身舉起餐椅砸向魯男，魯男伸著雙臂上前幾步，將對方連同餐椅一起推倒。肢體衝突越演越烈，航航奶奶一邊安撫驚嚇大哭的小孩，一邊說「報警報警」。

據了解，航航爺爺受傷後，魯妻一直看護到警方現場調查結束，之後陪同老人前往派出所。目前打人的魯男因涉嫌故意傷害被公安機關依法刑事拘留。

網傳魯某家人在打人事件後上門向被打家屬跪地道歉，並稱兩個孩子是好朋友，希望雙方和解，但對方表示不接受他們的道歉也不和解。

極目新聞報導，小區的住戶認為，魯男在孩子被打受傷後上門討說法，本是占理的，但不該出手打對方孩子。居民們沒想到事件會發展到如今的地步，希望看到兩家人達成和解。一名鄰居希望看到兩家人和解，避免繼續傷害兩個孩子。

一名學生家長稱，小區很多孩子都在同一所幼兒園，家長們和魯男有過一些接觸，認為他是個有素質的人，「他孩子的球被別的孩子搶了，他也笑笑說沒事，讓孩子玩。」

網曝視頻畫面中，疑似魯家人上門向航航家人下跪道歉並要求和解。（視頻截圖）
網曝視頻畫面中，疑似魯家人上門向航航家人下跪道歉並要求和解。（視頻截圖）

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