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愛上虛構白富美…基金經理網戀被工廠女工騙30萬

中國新聞組／北京13日電
「基金經理網戀被工廠女工騙近30萬」消息登上微博熱搜，引發網友熱議。圖為示意圖。（視頻截圖）
「基金經理網戀被工廠女工騙近30萬」消息登上微博熱搜，引發網友熱議。圖為示意圖。（視頻截圖）

一條「基金經理網戀被工廠女工騙近30萬（人民幣，下同）」的消息日前登上微博熱搜。34歲的已婚已育女子殷某，利用虛構的「白富美」身分，騙取羅某29萬餘，等到羅某聯繫不上對方，這才發覺被騙。據了解，50歲的羅某最高學位是博士，事業有成，有財富，又離異單身，是名「鑽石王老五」。

成都商報報導，2021年10月，殷某與羅某在某交友網站相識，之後雙方互加了微信

「我叫張怡雪，88年出生，身高170，體重52-54KG，14歲去巴黎留學，學設計，巴黎研究生畢業後又去了史丹福進修碩士畢業，2016年回國跟朋友開了一家私人訂製婚紗禮物工作室」，為了吸引羅某的注意，殷某編造了一個高端的人設。

50歲的羅某是一位基金經理，看到對方是「白富美」很滿意，雙方通過微信聊了半個月左右，很快便確立了男女朋友關係。

之後，殷某便開始以過節需要紅包、禮物、買東西等，暗示羅某給她轉帳。某天殷某約羅某見面，但羅某到達後卻無法聯繫上。

「因為她跟我說她身體有嚴重的食物過敏，我怕她出意外」，羅某聯繫不到殷某著急擔心便報警。民警核對身分信息後，發現羅某提供的身分信息根本不是「張怡雪」。

實際上，殷某有老公，還有一對兒女，本人也根本不住在上海，而是在一家工廠打工，因工作的工廠一直拖欠工資，生活拮据，便想方設法騙取羅某錢款，用於生活開銷。

「基金經理網戀被工廠女工騙近30萬」消息登上微博熱搜，引發網友熱議。圖為示意圖。...
「基金經理網戀被工廠女工騙近30萬」消息登上微博熱搜，引發網友熱議。圖為示意圖。（視頻截圖）

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